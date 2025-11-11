Рейтинг@Mail.ru
11.11.2025
22:51 11.11.2025
Переживший Холокост ветеран рассказал о важности Дня ветеранов в США
Переживший Холокост ветеран рассказал о важности Дня ветеранов в США - РИА Новости, 11.11.2025
Переживший Холокост ветеран рассказал о важности Дня ветеранов в США
Американский праздник День ветеранов служит напоминанием о павших героях, а также о необходимости избегать войн, заявил РИА Новости переживший Холокост ветеран... РИА Новости, 11.11.2025
В мире, США, Германия
Переживший Холокост ветеран рассказал о важности Дня ветеранов в США

Ветеран из США Кон: День ветеранов напоминает о том, что нужно избегать войн

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Американский праздник День ветеранов служит напоминанием о павших героях, а также о необходимости избегать войн, заявил РИА Новости переживший Холокост ветеран Второй мировой войны из США Фрэнк Кон.
"Празднование Дня ветеранов важно по двум причинам. Прежде всего, мы чествуем ветеранов, особенно тех, кто погиб в сражении. А кроме того, этот праздник должен напоминать людям о том, что война – это ужас, которого нужно избегать, если это вообще возможно", - сказал Кон.
В США 11 ноября отмечается День ветеранов. Его первое празднование в 1919 году было приурочено к окончанию Первой мировой войны. В 1954 году праздник получил свое нынешнее название в честь всех ветеранов.
Кон подчеркнул, что всегда старается поделиться своим опытом с молодежью. По его словам, люди проявляют интерес к истории Второй мировой войны.
"Молодежь, с которой я общаюсь, всегда проявляет уважение и признательность. Они показывают заинтересованность", - сказал он.
В августе Кону исполнилось 100 лет. В конце 1944 года он, тогда 19-летний юноша, принимал участие в Арденнской операции. В апреле 1945 года он был в числе американских солдат, которые встретились с советскими войсками на берегу реки Эльба в Германии.
