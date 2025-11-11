Рейтинг@Mail.ru
СМИ: турецкий военный вертолет разбился у границы Азербайджана и Грузии
14:53 11.11.2025
СМИ: турецкий военный вертолет разбился у границы Азербайджана и Грузии
СМИ: турецкий военный вертолет разбился у границы Азербайджана и Грузии
Предположительно, турецкий военный вертолет разбился у границы Азербайджана с Грузией, сообщает грузинская телекомпания "Имеди". РИА Новости, 11.11.2025
СМИ: турецкий военный вертолет разбился у границы Азербайджана и Грузии

ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Предположительно, турецкий военный вертолет разбился у границы Азербайджана с Грузией, сообщает грузинская телекомпания "Имеди".
"Предположительно, турецкий военный вертолет потерпел крушение у грузинско-азербайджанской границы. Телекомпания заполучила видеозапись. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.
