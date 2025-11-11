https://ria.ru/20251111/vertolet-2054204761.html
СМИ: турецкий военный вертолет разбился у границы Азербайджана и Грузии
Предположительно, турецкий военный вертолет разбился у границы Азербайджана с Грузией, сообщает грузинская телекомпания "Имеди". РИА Новости, 11.11.2025
