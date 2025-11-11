В Волгоградской области пресекли попытку перезахоронить солдат вермахта

«

"В год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предотвращена попытка проведения правительством и спецслужбами ФРГ информационно-пропагандистской акции на территории региона, направленной на дискредитацию политики Российской Федерации по сохранению исторической памяти и недопущению героизации немецко-фашистских захватчиков", — говорится в публикации.