В Волгоградской области пресекли попытку перезахоронить солдат вермахта - РИА Новости, 11.11.2025
15:10 11.11.2025 (обновлено: 17:33 11.11.2025)
В Волгоградской области пресекли попытку перезахоронить солдат вермахта
В Волгоградской области пресекли попытку перезахоронить солдат вермахта - РИА Новости, 11.11.2025
В Волгоградской области пресекли попытку перезахоронить солдат вермахта
УФСБ сорвало попытку немецких властей перезахоронить солдат вермахта в Волгоградской области, сообщило ведомство. РИА Новости, 11.11.2025
В Волгоградской области пресекли попытку перезахоронить солдат вермахта

ФСБ пресекла попытку ФРГ перезахоронить солдат вермахта в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 11 ноя — РИА Новости. УФСБ сорвало попытку немецких властей перезахоронить солдат вермахта в Волгоградской области, сообщило ведомство.
"В год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предотвращена попытка проведения правительством и спецслужбами ФРГ информационно-пропагандистской акции на территории региона, направленной на дискредитацию политики Российской Федерации по сохранению исторической памяти и недопущению героизации немецко-фашистских захватчиков", — говорится в публикации.

Отмечается, что в марте 2025 года посольство ФРГ при участии организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями" незаконно эксгумировало останки немецких солдат на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе. Затем планировалось перезахоронить их на мемориальном комплексе "Россошки" с воинскими почестями. По данным ФСБ, мероприятие намеревались транслировать в западных СМИ в канун 9 Мая.
После обысков в офисе организации нашли останки неопознанных солдат, а также изъяли квадрокоптер, с помощью которого велись съемки, в том числе возле объектов Минобороны России. УФСБ объявило предостережение представителю немецкой НПО.
