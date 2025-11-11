Шайба Барбашева не спасла "Вегас" от поражения в матче НХЛ против "Флориды"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" уступил дома "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
11 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
41:25 • Томаш Гертл
49:04 • Иван Барбашев
14:47 • Йеспер Боквист
30:54 • Брэд Маршанд
44:54 • Сэм Райнхарт
Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей отличились Йеспер Боквист (15-я минута), Брэд Маршан (31) и Сэм Райнхарт (45). У "Вегаса" по шайбе забросили Томаш Гертл (42) и российский нападающий Иван Барбашев (50).
Барбашев забросил свою седьмую шайбу в текущем регулярном чемпионате. На его счету стало 16 очков (7 голов + 9 передач) в 15 матчах. Россиянин продлил результативную серию до четырех игр. Его одноклубник и соотечественник форвард Павел Дорофеев результативными действиями не отметился. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.
"Вегас" (18 очков) занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Флорида" (17) располагается на шестой строчке в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Флорида" дома сыграет с "Вашингтон Кэпиталз", а "Вегас" примет "Нью-Йорк Айлендерс". Обе встречи пройдут в ночь на 14 ноября по московскому времени.