Шайба Барбашева не спасла "Вегас" от поражения в матче НХЛ против "Флориды" - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Хоккей
 
08:43 11.11.2025
Шайба Барбашева не спасла "Вегас" от поражения в матче НХЛ против "Флориды"
Шайба Барбашева не спасла "Вегас" от поражения в матче НХЛ против "Флориды"
"Вегас Голден Найтс" уступил дома "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 11.11.2025
хоккей
спорт
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
вегас голден найтс
флорида пантерз
сэм райнхарт
йеспер боквист
Шайба Барбашева не спасла "Вегас" от поражения в матче НХЛ против "Флориды"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" уступил дома "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
11 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
Вегас
2 : 3
Флорида
41:25 • Томаш Гертл
(Ши Теодор)
49:04 • Иван Барбашев
(Брэйден Макнэбб, Митчелл Марнер)
14:47 • Йеспер Боквист
(Донован Себранго, Джефф Петри)
30:54 • Брэд Маршанд
(Густав Форслинг, Донован Себранго)
44:54 • Сэм Райнхарт
(Сет Джонс, Брэд Маршанд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей отличились Йеспер Боквист (15-я минута), Брэд Маршан (31) и Сэм Райнхарт (45). У "Вегаса" по шайбе забросили Томаш Гертл (42) и российский нападающий Иван Барбашев (50).
Барбашев забросил свою седьмую шайбу в текущем регулярном чемпионате. На его счету стало 16 очков (7 голов + 9 передач) в 15 матчах. Россиянин продлил результативную серию до четырех игр. Его одноклубник и соотечественник форвард Павел Дорофеев результативными действиями не отметился. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.
"Вегас" (18 очков) занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Флорида" (17) располагается на шестой строчке в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Флорида" дома сыграет с "Вашингтон Кэпиталз", а "Вегас" примет "Нью-Йорк Айлендерс". Обе встречи пройдут в ночь на 14 ноября по московскому времени.
