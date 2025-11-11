https://ria.ru/20251111/umjary-2054324884.html
Умяров заявил, что не знал об уходе Станковича из "Спартака"
Умяров заявил, что не знал об уходе Станковича из "Спартака" - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Умяров заявил, что не знал об уходе Станковича из "Спартака"
Футболист московского "Спартака" Наиль Умяров заявил, что не знал о том, что серб Деян Станкович покинул пост главного тренера столичного клуба. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T19:56:00+03:00
2025-11-11T19:56:00+03:00
2025-11-11T19:56:00+03:00
футбол
спорт
венгрия
кубок россии по футболу
наиль умяров
спартак москва
интер
лацио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052545951_0:257:3044:1969_1920x0_80_0_0_e465d8f13964993bd65f1ead006fba80.jpg
/20251111/futbol-2054169607.html
венгрия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052545951_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_6e9ca8a7ab749fe55f92647cb3b647e7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, венгрия, кубок россии по футболу, наиль умяров, спартак москва, интер, лацио, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Венгрия, Кубок России по футболу, Наиль Умяров, Спартак Москва, Интер, Лацио, Российская премьер-лига (РПЛ)
Умяров заявил, что не знал об уходе Станковича из "Спартака"
Умяров заявил, что не знал о расторжении контракта со Станковичем