Бывшему вице-премьеру Украины предъявили обвинения в коррупции
Бывшему вице-премьеру Украины предъявили обвинения в коррупции - РИА Новости, 11.11.2025
Бывшему вице-премьеру Украины предъявили обвинения в коррупции
Бывшему вице-премьеру Украины предъявили обвинения в незаконном обогащении в рамках дела о коррупции в сфере энергетики, сообщает Национальное антикоррупционное
2025-11-11T21:41:00+03:00
2025-11-11T21:41:00+03:00
2025-11-11T21:41:00+03:00
украина
Бывшему вице-премьеру Украины предъявили обвинения в коррупции
На Украине бывшего вице-премьера Чернышова обвинили в незаконном обогащении
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывшему вице-премьеру Украины предъявили обвинения в незаконном обогащении в рамках дела о коррупции в сфере энергетики, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Ранее ведомство сообщало, что бывший вице-премьер Украины
оказался фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере. По данным СМИ, речь шла об Алексее Чернышове, которого в июне НАБУ
уже обвиняло в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.
"Бывшему вице-премьер-министру сообщено о подозрении в незаконном обогащении", - говорится в сообщении НАБУ в Telegram-канале.
Отмечается, что экс-чиновник участвовал в легализации средств, полученных преступным путем в рамках коррупционных схем в сфере энергетики.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на прокурора специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает, что речь идет об Алексее Чернышове.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.