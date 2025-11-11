Бывшему вице-премьеру Украины предъявили обвинения в коррупции

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывшему вице-премьеру Украины предъявили обвинения в незаконном обогащении в рамках дела о коррупции в сфере энергетики, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Ранее ведомство сообщало, что бывший вице-премьер Украины оказался фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере. По данным СМИ, речь шла об Алексее Чернышове, которого в июне НАБУ уже обвиняло в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

"Бывшему вице-премьер-министру сообщено о подозрении в незаконном обогащении", - говорится в сообщении НАБУ в Telegram-канале.

Отмечается, что экс-чиновник участвовал в легализации средств, полученных преступным путем в рамках коррупционных схем в сфере энергетики.

Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на прокурора специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает, что речь идет об Алексее Чернышове.