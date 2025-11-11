На Украине предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетике

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семерым участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, пятеро из них задержаны, говорится в сообщении ведомства.