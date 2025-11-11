На Украине предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетике

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семерым участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, пятеро из них задержаны, говорится в сообщении ведомства.
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили и задокументировали деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица… Детективами задержаны пять человек, а о подозрении сообщено семерым ее членам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
В ведомстве уточнили, что обвинения предъявлены, в частности, бизнесмену – руководителю преступной организации, бывшему советнику министра энергетики Украины, а также исполнительному директору по физической защите и безопасности компании "Энергоатом".
Депутат Рады Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале уточнил, что обвинения предъявлены, в частности, бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу.
Ранее во вторник НАБУ сообщило, что замешанной в коррупции в сфере энергетики преступной организацией руководил человек с кличкой "Карлсон", которым, по утверждению депутата Верховной рады Ярослава Железняка, является Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
10 ноября, 11:55