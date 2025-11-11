Рейтинг@Mail.ru
На Украине предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетике - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 11.11.2025 (обновлено: 15:35 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054220267.html
На Украине предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетике
На Украине предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетике - РИА Новости, 11.11.2025
На Украине предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетике
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семерым участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:28:00+03:00
2025-11-11T15:35:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_0:70:1674:1012_1920x0_80_0_0_9be04116210ec686cc02c4eaf4d83eef.jpg
https://ria.ru/20251110/ukraina-2054009416.html
https://ria.ru/20251110/nab-2053911600.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_6837662cac90683a3f6303d6458172cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
На Украине предъявили обвинения по делу о коррупции в энергетике

НАБУ предъявило обвинения семерым подозреваемым по делу о коррупции в энергетике

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семерым участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, пятеро из них задержаны, говорится в сообщении ведомства.
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили и задокументировали деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица… Детективами задержаны пять человек, а о подозрении сообщено семерым ее членам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине рассказали о легализации денег от коррупции в сфере энергетики
10 ноября, 18:15
В ведомстве уточнили, что обвинения предъявлены, в частности, бизнесмену – руководителю преступной организации, бывшему советнику министра энергетики Украины, а также исполнительному директору по физической защите и безопасности компании "Энергоатом".
Депутат Рады Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале уточнил, что обвинения предъявлены, в частности, бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу.
Ранее во вторник НАБУ сообщило, что замешанной в коррупции в сфере энергетики преступной организацией руководил человек с кличкой "Карлсон", которым, по утверждению депутата Верховной рады Ярослава Железняка, является Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
НАБУ заявило о масштабной спецоперации в сфере энергетики
10 ноября, 11:55
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала