В НАБУ рассказали о фигурантах дела о коррупции в энергетике

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Четверо министров кабмина Украины фигурируют в материалах расследования по делу о коррупции в энергетике, сообщил во вторник руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александр Абакумов.
"Много не скажу, но скажу так, что в разных ситуациях во время расследования этого уголовного производства мы фиксировали четырех министров кабинета министров… Кто-то раньше был министром, кто-то позже, то есть это не все четыре действующих министра", - приводит слова Абакумова издание "Украинская правда".
По его словам, НАБУ считает, что было два руководителя данной преступной организации. При этом он отказался говорить, является ли одним из них бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.