ТЦК отправляют на фронт людей с диагнозом ДЦП, рассказал российский боец

ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военнопленные заявляют, что киевская власть и территориальные центры комплектования насильно мобилизуют людей с инвалидностью, а также пожилых граждан, рассказал РИА Новости командир роты группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным "Джигит".

"Когда мы их брали в плен, они всегда говорят, что их заставили, что их насильно забрали ТЦК. У многих - куча проблем со здоровьем, но командование на это вообще никак не смотрит - всех загоняют вперед", - отметил он.

По словам командира, среди мобилизованных есть люди с тяжелыми заболеваниями, включая ДЦП, а также пенсионеры.