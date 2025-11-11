https://ria.ru/20251111/ukraina-2054074831.html
ТЦК отправляют на фронт людей с диагнозом ДЦП, рассказал российский боец
ТЦК отправляют на фронт людей с диагнозом ДЦП, рассказал российский боец
Украинские военнопленные заявляют, что киевская власть и территориальные центры комплектования насильно мобилизуют людей с инвалидностью, а также пожилых... РИА Новости, 11.11.2025
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военнопленные заявляют, что киевская власть и территориальные центры комплектования насильно мобилизуют людей с инвалидностью, а также пожилых граждан, рассказал РИА Новости командир роты группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным "Джигит".
"Когда мы их брали в плен, они всегда говорят, что их заставили, что их насильно забрали ТЦК. У многих - куча проблем со здоровьем, но командование на это вообще никак не смотрит - всех загоняют вперед", - отметил он.
По словам командира, среди мобилизованных есть люди с тяжелыми заболеваниями, включая ДЦП, а также пенсионеры.
"ТЦК без разницы, кого забирать. Они насильно забирают людей, причем очень больных - с ДЦП (детский церебральный паралич - ред.), с другими диагнозами. То, что человек старый или больной, - без разницы, забирают всех подряд", - рассказал "Джигит".