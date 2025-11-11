ФСБ рассказала об участии Bellingcat* в попытке угона МиГ-31 с "Кинжалом"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В планируемой Западом и Киевом операции по угону российского МиГ-31 с ракетой "Кинжал" была задействована нежелательная в РФ организация Bellingcat*, заявил оперативный сотрудник ФСБ.
"При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
ФСБ заявила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов. ГУР МОУ планировало направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщили в ФСБ.
* Организация признана нежелательной в России
