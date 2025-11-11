Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказала об участии Bellingcat* в попытке угона МиГ-31 с "Кинжалом" - РИА Новости, 11.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 11.11.2025 (обновлено: 08:23 11.11.2025)
ФСБ рассказала об участии Bellingcat* в попытке угона МиГ-31 с "Кинжалом"
ФСБ рассказала об участии Bellingcat* в попытке угона МиГ-31 с "Кинжалом" - РИА Новости, 11.11.2025
ФСБ рассказала об участии Bellingcat* в попытке угона МиГ-31 с "Кинжалом"
В планируемой Западом и Киевом операции по угону российского МиГ-31 с ракетой "Кинжал" была задействована нежелательная в РФ организация Bellingcat*, заявил... РИА Новости, 11.11.2025
в мире, киев, россия, констанца, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), bellingcat, министерство обороны украины, миг-31
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Констанца, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Bellingcat, Министерство обороны Украины, МиГ-31
ФСБ рассказала об участии Bellingcat* в попытке угона МиГ-31 с "Кинжалом"

ФСБ сообщила об участии Bellingcat в операции Киева и Запада по угону МиГ-31

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В планируемой Западом и Киевом операции по угону российского МиГ-31 с ракетой "Кинжал" была задействована нежелательная в РФ организация Bellingcat*, заявил оперативный сотрудник ФСБ.
"При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
ФСБ заявила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов. ГУР МОУ планировало направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщили в ФСБ.
* Организация признана нежелательной в России
