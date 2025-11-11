"Платформа роста" начнет отбирать участников через МСП.РФ

Церемония подписания соглашения о взаимодействии между акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и обществом с ограниченной ответственностью "РВБ"

Церемония подписания соглашения о взаимодействии между акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и обществом с ограниченной ответственностью "РВБ"

© Фото : пресс-служба Корпорации МСП Церемония подписания соглашения о взаимодействии между акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и обществом с ограниченной ответственностью "РВБ"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Подать заявку на отбор в акселерационную программу "Платформа роста" от РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и АСИ (Агентство стратегических инициатив) с 24 ноября можно через Цифровую платформу МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

До 14 декабря предприниматели смогут через специальный сервис подать заявку в проект, направленный на системную поддержку российских брендов, развитие ключевых компетенций по управлению бизнесом, обучение работе и использованию инструментов продвижения для торговли в онлайне, а также, на рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом.

Соглашение было подписано в рамках Дня платформенной экономики в Национальном центре Россия между основателем Wildberries, главой РВБ Татьяной Ким и генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. Подписание прошло в присутствии заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина и министра экономического развития страны Максима Решетникова.

"Один из плюсов торговых маркетплейсов — это их проникновение с точки зрения доступности товаров для потребителей. Также это не менее важно и для производителей. Если раньше производители из какого-нибудь малого города не могли мечтать о том, чтобы выйти на рынок нашей страны или соседних стран, то сейчас это делается гораздо проще. Очень хорошо, что и Корпорация МСП, чьей прямой задачей является развитие малого предпринимательства, и наши маркетплейсы сформировали такой проект, который позволяет локальным брендам, компаниям и производителям — если у них товар качественный и интересный потребителю — быстрее развиваться, занимать долю рынка, масштабироваться. С точки зрения развития экономики это очень важный проект, который мы с удовольствием поддерживаем", — приводит пресс-служба слова Орешкина.

На данный момент доступ к отбору открыт для локальных брендов из 37 регионов России, в которых уже запущена "Платформа роста".

"Синхронизация усилий государства и маркетплейсов по развитию платформенной экономики позволит активнее развиваться бизнесу в регионах, особенно в отдельных территориях и малых городах. Мы сможем более адресно подбирать нужные государственные инструменты поддержки МСП. А это все будет способствовать активному развитию экономики предложения — задачи, которую поставил перед нами президент", — приводит пресс-служба слова Решетникова.

Участие предпринимателей в акселераторе "Платформа роста" от РВБ позволит им начать и масштабировать бизнес на Wildberries, получая поддержку на каждом этапе, обучение и экспертное сопровождение при разработке плана развития бизнеса.

"”Платформа роста” уже помогла сотням брендов выйти на новый уровень, и теперь мы делаем программу еще доступнее. Интеграция с МСП.РФ — это следующий шаг: мы максимально упрощаем подачу заявок, чтобы еще больше предпринимателей могли получить необходимые знания и масштабироваться. Мы уверены, что это ускорит развитие МСП в регионах и откроет новые возможности для участников. Желаю всем участникам ярких идей и уверенного роста!" — приводит пресс-служба слова Ким.

До начала сотрудничества с Корпорацией МСП попасть в программу поддержки предпринимателей от РВБ можно было только через региональные представительства центров "Мой бизнес" или победить в конкурсе "Знай наших". Цифровая платформа МСП.РФ позволит потенциальным участникам проходить отбор в режиме онлайн, обеспечит их верификацию и дальнейший доступ к инструментам поддержки.

"Сегодня сложно переоценить значение платформенных решений для малого и среднего бизнеса. По показателям МСП.РФ мы видим, как растет востребованность этой платформы. Ее внутренней инфраструктурой пользуются представители всех российских регионов, институты развития, финансовые и кредитные организации. Одновременно расширяется ее инфраструктура, пользователями которой является свыше 1,4 миллиона человек. Объединение усилий и возможностей МСП.РФ и РВБ будет способствовать поддержке и развитию отечественных брендов, росту объемов производства отечественных товаров", — приводит пресс-служба слова Исаевича.

Для участия в отборе заявок в программу "Платформа роста" от РВБ предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: состоять в реестре субъектов МСП, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой, планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries, производить товары в подключенном к программе поддержки "Платформа роста" регионе, продавать потребительские товары со сроком годности от трех месяцев.