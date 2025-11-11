Рейтинг@Mail.ru
Повышение инвестиционного потенциала обсудили в Тверской области - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
21:29 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/tver-2054339330.html
Повышение инвестиционного потенциала обсудили в Тверской области
Повышение инвестиционного потенциала обсудили в Тверской области - РИА Новости, 11.11.2025
Повышение инвестиционного потенциала обсудили в Тверской области
На заседании правительства Тверской области, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев, рассмотрены вопросы, связанные РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T21:29:00+03:00
2025-11-11T21:29:00+03:00
тверская область
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052909550_175:0:2223:1152_1920x0_80_0_0_8be14e6175e0ee9cfad6e101cda59e43.jpg
https://ria.ru/20251111/stoimost-2054327267.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052909550_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f6a29608ee5b1e1a546525cbc9e206a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий королев
Тверская область, Виталий Королев
Повышение инвестиционного потенциала обсудили в Тверской области

Повышение инвестпотенциала обсудили на заседании правительства в Верхневолжье

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВиталий Королев
Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Виталий Королев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На заседании правительства Тверской области, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев, рассмотрены вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов и повышением инвестиционного потенциала региона, сообщает пресс-служба регправительства.
"Принят ряд земельно-имущественных решений, которые позволяют повысить капитализацию участков, принадлежащих предпринимателям и компаниям, увеличить объем налоговых поступлений в бюджет Тверской области. Это важная задача, которую мы, безусловно, будем постоянно решать", — приводит пресс-служба слова Королева.
В частности, одобрен перевод участка в категорию земель промышленности и иного специального назначения для размещения цеха очистки и сушки зерна ООО "Коралл" в Бежецком округе. Среди реализованных проектов компании — ввод девяти свинокомплексов, производства комбикормов, мясоперерабатывающего комплекса.
Аналогичные решения приняты в отношении участков для развития технологического производства "Рафорт Солюшенс" в Конаковском округе, завода железобетонных изделий в Калининском округе, размещения садово-торгового комплекса в Зубцовском округе.
При обсуждении вопросов Королев подчеркнул значимость решений, направленных на поддержание инвестиционного климата в регионе.
"Надеемся, что компании, получающие соответствующие разрешения, будут и далее эффективно функционировать в своих сферах", — заметил врио губернатора.
Заседание правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Цену патента для трудовых мигрантов хотят увеличить в Тверской области
Вчера, 20:13
 
Тверская областьВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала