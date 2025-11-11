Повышение инвестиционного потенциала обсудили в Тверской области

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На заседании правительства Тверской области, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев, рассмотрены вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов и повышением инвестиционного потенциала региона, сообщает пресс-служба регправительства.

"Принят ряд земельно-имущественных решений, которые позволяют повысить капитализацию участков, принадлежащих предпринимателям и компаниям, увеличить объем налоговых поступлений в бюджет Тверской области. Это важная задача, которую мы, безусловно, будем постоянно решать", — приводит пресс-служба слова Королева.

В частности, одобрен перевод участка в категорию земель промышленности и иного специального назначения для размещения цеха очистки и сушки зерна ООО "Коралл" в Бежецком округе. Среди реализованных проектов компании — ввод девяти свинокомплексов, производства комбикормов, мясоперерабатывающего комплекса.

Аналогичные решения приняты в отношении участков для развития технологического производства "Рафорт Солюшенс" в Конаковском округе, завода железобетонных изделий в Калининском округе, размещения садово-торгового комплекса в Зубцовском округе.

При обсуждении вопросов Королев подчеркнул значимость решений, направленных на поддержание инвестиционного климата в регионе.