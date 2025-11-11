https://ria.ru/20251111/tver-2054339330.html
Повышение инвестиционного потенциала обсудили в Тверской области
Повышение инвестиционного потенциала обсудили в Тверской области
На заседании правительства Тверской области, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев, рассмотрены вопросы, связанные
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На заседании правительства Тверской области, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев, рассмотрены вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов и повышением инвестиционного потенциала региона, сообщает пресс-служба регправительства.
"Принят ряд земельно-имущественных решений, которые позволяют повысить капитализацию участков, принадлежащих предпринимателям и компаниям, увеличить объем налоговых поступлений в бюджет Тверской области. Это важная задача, которую мы, безусловно, будем постоянно решать", — приводит пресс-служба слова Королева.
В частности, одобрен перевод участка в категорию земель промышленности и иного специального назначения для размещения цеха очистки и сушки зерна ООО "Коралл" в Бежецком округе. Среди реализованных проектов компании — ввод девяти свинокомплексов, производства комбикормов, мясоперерабатывающего комплекса.
Аналогичные решения приняты в отношении участков для развития технологического производства "Рафорт Солюшенс" в Конаковском округе, завода железобетонных изделий в Калининском округе, размещения садово-торгового комплекса в Зубцовском округе.
При обсуждении вопросов Королев подчеркнул значимость решений, направленных на поддержание инвестиционного климата в регионе.
"Надеемся, что компании, получающие соответствующие разрешения, будут и далее эффективно функционировать в своих сферах", — заметил врио губернатора.