Прокуратура в Турции обвинила оппозицию во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 11.11.2025
17:39 11.11.2025 (обновлено: 17:46 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/turtsiya-2054278747.html
Прокуратура в Турции обвинила оппозицию во вмешательстве в выборы
Генпрокуратура Стамбула опровергла во вторник сообщения о том, что потребовала запретить деятельность главной оппозиционной Народно-республиканской партии... РИА Новости, 11.11.2025
в мире, стамбул, экрем имамоглу, генеральная прокуратура рф, турция
В мире, Стамбул, Экрем Имамоглу, Генеральная прокуратура РФ, Турция
Генпрокуратура Стамбула обвинила оппозицию во вмешательстве в выборы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Стамбула опровергла во вторник сообщения о том, что потребовала запретить деятельность главной оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), но обвинила ее в систематическом вмешательстве в выборы.
Ранее во вторник генпрокуратура Стамбула подготовила состоящее из почти четырех тысяч страниц обвинительное заключение в отношении 402 подозреваемых по делу о коррупции в мэрии Стамбула, для экс-мэра мегаполиса Экрема Имамоглу прокуроры потребуют до 2352 лет лишения свободы.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Экс-мэру Стамбула грозит до 2352 лет тюрьмы за коррупцию, сообщили СМИ
Вчера, 17:28
В направленном верховному суду заявлении генпрокуратура отмечает, что, по данным продолжающегося следствия по делу о шпионаже, ряд членов CHP якобы причастны к утечке данных более 11 миллионов избирателей из приложения для жителей Стамбула İstanbul Senin, а руководство партии осознавало, что ее деятельность финансируется за счет незаконных доходов "группировки" во главе с Имамоглу.
"В Верховный суд направлено требование оценить необходимость принятия мер в соответствии со статьями 68 и 69 Конституции и Законом 2820 о политических партиях с учетом выводов в рамках нашего расследования: установлено, что Народно-республиканская партия систематически и непрерывно вмешивалась в выборы, проводимые на национальном и местном уровнях, с целью повлиять на их достоверность, волю избирателя и демократический порядок. Никакого требования ликвидировать партию, как утверждали некоторые СМИ, не было", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
О требовании прокуратуры ликвидировать партию сообщали ряд оппозиционных СМИ, в частности, портал T24.
При этом статьи 68 и 69 конституции перечисляют условия, при которых возможна окончательная ликвидация политической партии - среди них, к примеру, иностранное финансирование.
Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 после сообщений о якобы выдвинутом прокуратурой требовании ликвидировать партию упал более чем на 3%, но к закрытию торгов стабилизировался - падение за сутки составило 1,6%.
Крушение турецкого военного самолета в Грузии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На борту упавшего самолета в Грузии было 20 военных, сообщили в Турции
Вчера, 17:30
 
