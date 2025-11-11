Прокуратура в Турции обвинила оппозицию во вмешательстве в выборы

СТАМБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Стамбула опровергла во вторник сообщения о том, что потребовала запретить деятельность главной оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), но обвинила ее в систематическом вмешательстве в выборы.

Ранее во вторник генпрокуратура Стамбула подготовила состоящее из почти четырех тысяч страниц обвинительное заключение в отношении 402 подозреваемых по делу о коррупции в мэрии Стамбула, для экс-мэра мегаполиса Экрема Имамоглу прокуроры потребуют до 2352 лет лишения свободы.

В направленном верховному суду заявлении генпрокуратура отмечает, что, по данным продолжающегося следствия по делу о шпионаже, ряд членов CHP якобы причастны к утечке данных более 11 миллионов избирателей из приложения для жителей Стамбула İstanbul Senin, а руководство партии осознавало, что ее деятельность финансируется за счет незаконных доходов "группировки" во главе с Имамоглу.

"В Верховный суд направлено требование оценить необходимость принятия мер в соответствии со статьями 68 и 69 Конституции и Законом 2820 о политических партиях с учетом выводов в рамках нашего расследования: установлено, что Народно-республиканская партия систематически и непрерывно вмешивалась в выборы, проводимые на национальном и местном уровнях, с целью повлиять на их достоверность, волю избирателя и демократический порядок. Никакого требования ликвидировать партию, как утверждали некоторые СМИ, не было", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.

О требовании прокуратуры ликвидировать партию сообщали ряд оппозиционных СМИ, в частности, портал T24.

При этом статьи 68 и 69 конституции перечисляют условия, при которых возможна окончательная ликвидация политической партии - среди них, к примеру, иностранное финансирование.