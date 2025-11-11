Рейтинг@Mail.ru
Турецкие банки ужесточили контроль над операциями с Россией - РИА Новости, 11.11.2025
07:08 11.11.2025
Турецкие банки ужесточили контроль над операциями с Россией
Турецкие банки ужесточили контроль над операциями с Россией - РИА Новости, 11.11.2025
Турецкие банки ужесточили контроль над операциями с Россией
Банки Турции усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций, это создает серьезные препятствия для... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
россия
турция
анкара (провинция)
в мире, россия, турция, анкара (провинция)
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция)
Турецкие банки ужесточили контроль над операциями с Россией

Турецкие банки ограничили операции с Россией, чтобы избежать вторичных санкций

© РИА Новости / Антон Денисов
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Банки Турции усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций, это создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами, сообщил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе Турции.
Ранее источник заявлял РИА Новости о риске того, что турецкие финансовые учреждения могут оказаться под пристальным вниманием и давлением со стороны Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. Анкара, по данным источника, фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями".
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Эксперт предположил, как санкции США против России отразятся на Турции
5 ноября, 11:12
"После включения ряда турецких компаний в санкционные списки банки начали усиливать внутренние проверки и ограничивать операции, связанные с РФ, чтобы избежать вторичных санкций. Это создает новые барьеры для бизнеса, туризма и частных переводов между странами, которые до недавнего времени оставались относительно устойчивыми каналами взаимодействия", - отметил собеседник агентства.
На фоне ужесточения западных ограничений турецкие банки сталкиваются с трудностями при переводах средств в Россию и открытии счетов для граждан РФ. По словам представителей финансового сектора, операции фактически заблокированы, а сроки решения проблемы пока не известны.
"К сожалению, переводы не осуществляются, и мы не можем открывать счета для российских граждан. Причина - санкции", - сообщил РИА Новости сотрудник одного из частных банков Анкары.
Он уточнил, что ситуация длится уже некоторое время и "создает серьезные проблемы как для клиентов, так и для самого банка".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Турции и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Турция изучает влияние санкций ЕС против России на энергетику и финансы
23 октября, 16:32
 
В миреРоссияТурцияАнкара (провинция)
 
 
