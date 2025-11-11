Турецкие банки ужесточили контроль над операциями с Россией

АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Банки Турции усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций, это создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами, сообщил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе Турции.

Ранее источник заявлял РИА Новости о риске того, что турецкие финансовые учреждения могут оказаться под пристальным вниманием и давлением со стороны Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России Анкара , по данным источника, фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя , указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями".

"После включения ряда турецких компаний в санкционные списки банки начали усиливать внутренние проверки и ограничивать операции, связанные с РФ, чтобы избежать вторичных санкций. Это создает новые барьеры для бизнеса, туризма и частных переводов между странами, которые до недавнего времени оставались относительно устойчивыми каналами взаимодействия", - отметил собеседник агентства.

На фоне ужесточения западных ограничений турецкие банки сталкиваются с трудностями при переводах средств в Россию и открытии счетов для граждан РФ. По словам представителей финансового сектора, операции фактически заблокированы, а сроки решения проблемы пока не известны.

"К сожалению, переводы не осуществляются, и мы не можем открывать счета для российских граждан. Причина - санкции", - сообщил РИА Новости сотрудник одного из частных банков Анкары.

Он уточнил, что ситуация длится уже некоторое время и "создает серьезные проблемы как для клиентов, так и для самого банка".