Турецкие банки ужесточили контроль над операциями с Россией

АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Банки Турции усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций, это создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами, сообщил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе Турции.
Ранее источник заявлял РИА Новости о риске того, что турецкие финансовые учреждения могут оказаться под пристальным вниманием и давлением со стороны Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. Анкара, по данным источника, фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями".
"После включения ряда турецких компаний в санкционные списки банки начали усиливать внутренние проверки и ограничивать операции, связанные с РФ, чтобы избежать вторичных санкций. Это создает новые барьеры для бизнеса, туризма и частных переводов между странами, которые до недавнего времени оставались относительно устойчивыми каналами взаимодействия", - отметил собеседник агентства.
На фоне ужесточения западных ограничений турецкие банки сталкиваются с трудностями при переводах средств в Россию и открытии счетов для граждан РФ. По словам представителей финансового сектора, операции фактически заблокированы, а сроки решения проблемы пока не известны.
"К сожалению, переводы не осуществляются, и мы не можем открывать счета для российских граждан. Причина - санкции", - сообщил РИА Новости сотрудник одного из частных банков Анкары.
Он уточнил, что ситуация длится уже некоторое время и "создает серьезные проблемы как для клиентов, так и для самого банка".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.