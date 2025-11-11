Рейтинг@Mail.ru
Турция находится в контакте с Западом по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 11.11.2025 (обновлено: 15:34 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/turtsija-2054221792.html
Турция находится в контакте с Западом по Украине, сообщил источник
Турция находится в контакте с Западом по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 11.11.2025
Турция находится в контакте с Западом по Украине, сообщил источник
Турция в контакте с западными партнёрами видит у них понимание необходимости возобновления переговоров по Украине, при этом важно закрепить это конкретными... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:31:00+03:00
2025-11-11T15:34:00+03:00
россия
украина
турция
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_0:62:1962:1166_1920x0_80_0_0_6399b22feab3debebe64261f8d73ec01.jpg
https://ria.ru/20251028/peregovory-2051141401.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_163:0:1799:1227_1920x0_80_0_0_5b23752a1144911df7c6649c2fdcee00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, турция, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Турция, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
Турция находится в контакте с Западом по Украине, сообщил источник

Турция видит у Запада понимание необходимости продолжения переговоров по Украине

© AP Photo / Osman OrsalФлаги Турции и ЕС
Флаги Турции и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Osman Orsal
Флаги Турции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция в контакте с западными партнёрами видит у них понимание необходимости возобновления переговоров по Украине, при этом важно закрепить это конкретными шагами, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"В контактах с западными партнёрами по украинской тематике мы видим общее понимание того, что переговоры нужно возобновить. Как заявлял господин президент (Турции – ред.) Тайип Эрдоган, в переговорном процессе не будет проигравшей стороны. Но необходимо закрепить это конкретной работой и конкретными процессами. Турция неоднократно заявляла о готовности оказать любое посредничество для проведения переговоров. Для этого нужны общие усилия", — сказал собеседник агентства.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине
28 октября, 12:28
 
РоссияУкраинаТурцияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала