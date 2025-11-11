Турция находится в контакте с Западом по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция в контакте с западными партнёрами видит у них понимание необходимости возобновления переговоров по Украине, при этом важно закрепить это конкретными шагами, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"В контактах с западными партнёрами по украинской тематике мы видим общее понимание того, что переговоры нужно возобновить. Как заявлял господин президент (Турции – ред.) Тайип Эрдоган, в переговорном процессе не будет проигравшей стороны. Но необходимо закрепить это конкретной работой и конкретными процессами. Турция неоднократно заявляла о готовности оказать любое посредничество для проведения переговоров. Для этого нужны общие усилия", — сказал собеседник агентства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
