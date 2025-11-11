В Турции оценили перспективы создания южного газового хаба

АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Турция продолжит закупки российского газа, однако западные санкции могут надолго заморозить проект по созданию южного газового хаба, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар.

Ранее директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова заявила РИА Новости, что турецкий хаб мог бы стать ключевым центром перераспределения газа, значительная часть которого поступала бы из России

"В Турции обсуждались планы по созданию газового центра после прекращения поставок газа в Европу по "Северному пото ку" и через Украину Анкара могла бы стать узловым пунктом транспортировки энергоресурсов из России в Европу, но в последнее время этот вопрос не поднимался. Я бы даже сказал, что он отложен в долгий ящик. Особенно сейчас, когда санкции ужесточаются, не думаю, что Турция готова положительно относиться к такому проекту", - заявил Кашлылар.

Кашлылар напомнил, что с момента введения санкций Анкара не прекращала закупки российских энергоресурсов.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию. При этом эксперт обратила внимание на наметившийся тренд на снижение доли российского голубого топлива в турецком импорте: за несколько лет показатель снизился с порядка 50% до около 40%.