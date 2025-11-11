https://ria.ru/20251111/turisty-2054214592.html
В Карачаево-Черкесии трое туристов сорвались с ледяного склона
2025-11-11T15:18:00+03:00
2025-11-11T15:18:00+03:00
2025-11-11T15:18:00+03:00
россия
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Трое туристов из состава незарегистрированной группы сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии, на помощь пострадавшим выдвинулась наземная группировка спасателей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По предварительной информации, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на помощь пострадавшим выдвинулась наземная группировка Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на технике высокой проходимости.
"Группа не была зарегистрирована в МЧС
России", - подчеркнули в министерстве.