В Карачаево-Черкесии трое туристов сорвались с ледяного склона

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Трое туристов из состава незарегистрированной группы сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии, на помощь пострадавшим выдвинулась наземная группировка спасателей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"По предварительной информации, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы", - говорится в сообщении.