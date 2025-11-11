Рейтинг@Mail.ru
В Карачаево-Черкесии трое туристов сорвались с ледяного склона - РИА Новости, 11.11.2025
15:18 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/turisty-2054214592.html
В Карачаево-Черкесии трое туристов сорвались с ледяного склона
В Карачаево-Черкесии трое туристов сорвались с ледяного склона
В Карачаево-Черкесии трое туристов сорвались с ледяного склона
Трое туристов из состава незарегистрированной группы сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии, на помощь пострадавшим выдвинулась... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:18:00+03:00
2025-11-11T15:18:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018260333_578:0:4219:2048_1920x0_80_0_0_c027a9eefd689289ff3df8c14446d4d9.jpg
https://ria.ru/20251004/kamchatka-2046331763.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Карачаево-Черкесии трое туристов сорвались с ледяного склона

Трое туристов из незарегистрированной группы сорвались с ледяного склона в КЧР

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Большой Кавказский хребет с плато Бермамыт на Северном Кавказе в Карачаево-Черкесии
Вид на Большой Кавказский хребет с плато Бермамыт на Северном Кавказе в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Большой Кавказский хребет с плато Бермамыт на Северном Кавказе в Карачаево-Черкесии. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Трое туристов из состава незарегистрированной группы сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии, на помощь пострадавшим выдвинулась наземная группировка спасателей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По предварительной информации, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на помощь пострадавшим выдвинулась наземная группировка Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на технике высокой проходимости.
"Группа не была зарегистрирована в МЧС России", - подчеркнули в министерстве.
