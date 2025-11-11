Рейтинг@Mail.ru
18:17 11.11.2025 (обновлено: 19:05 11.11.2025)
общество, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф), россия
Общество, Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Уваров: ЦБ обновит список признаков мошеннических переводов

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ обновит список признаков мошеннических переводов, добавив в него смену номера телефона для входа в онлайн-банк, заявил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер", - сказал он.
"Почему этот критерий важен? Чтобы минимизировать количество ситуаций, когда мошенники заражают телефон вирусной программой, с помощью которой дистанционно управляют устройством жертвы, в том числе похищают деньги", - продолжил Уваров.
Приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ РФ опубликует в ближайшее время, добавил он.
Сейчас в перечне признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, шесть пунктов.
Так, должны приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции, а также переводы лицам, в отношении которых есть информация о возбужденном уголовном деле. Кроме того, банки должны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих смс-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
Также банки обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.
По данным ЦБ, мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков РФ рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше показателя годом ранее. Российские банки в 2024 году предотвратили мошеннические хищения на 13,5 триллиона рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. По словам Уварова, Банк России ожидает рост числа выявленных мошеннических операций по итогам текущего года.
ОбществоВадим УваровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
