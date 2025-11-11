https://ria.ru/20251111/trump-2054098679.html
Трамп опубликовал фото с закрытой встречи с президентом Сирии
Трамп опубликовал фото с закрытой встречи с президентом Сирии - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп опубликовал фото с закрытой встречи с президентом Сирии
Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографии с закрытой встречи в Белом доме с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. РИА Новости, 11.11.2025
Трамп опубликовал фото с закрытой встречи с президентом Сирии
Трамп показал кадры с закрытой встречи в Белом доме с президентом Сирии Аш-Шараа