Трамп опубликовал фото с закрытой встречи с президентом Сирии - РИА Новости, 11.11.2025
09:34 11.11.2025
Трамп опубликовал фото с закрытой встречи с президентом Сирии
Трамп опубликовал фото с закрытой встречи с президентом Сирии - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп опубликовал фото с закрытой встречи с президентом Сирии
Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографии с закрытой встречи в Белом доме с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. РИА Новости, 11.11.2025
Трамп опубликовал фото с закрытой встречи с президентом Сирии

Трамп показал кадры с закрытой встречи в Белом доме с президентом Сирии Аш-Шараа

© Getty Images / AnadoluПрезидент США Дональд Трамп и президент Сирии на переходный период Ахмед Ахмед Аш-Шараа во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и президент Сирии на переходный период Ахмед Ахмед Аш-Шараа во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Anadolu
Президент США Дональд Трамп и президент Сирии на переходный период Ахмед Ахмед Аш-Шараа во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографии с закрытой встречи в Белом доме с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
Несколько кадров американский лидер разместил в своей соцсети Truth Social.
Аш-Шараа стал первым сирийским лидером с момента провозглашения независимости страны в 1946 году, который побывал в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп и президент Сирии на переходный период Ахмед Ахмед Аш-Шараа во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 10 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп пообещал сделать все для успеха Сирии
В миреСШАСирияВашингтон (штат)Ахмед аш-ШарааДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала