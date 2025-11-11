Рейтинг@Mail.ru
Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России - РИА Новости, 11.11.2025
20:24 11.11.2025 (обновлено: 20:39 11.11.2025)
Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России
Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России
Президент США Дональд Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России. РИА Новости, 11.11.2025
в мире, сша, россия, великобритания, дональд трамп
В мире, США, Россия, Великобритания, Дональд Трамп
Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России

Трамп признался, что смотрел праздничные мероприятия в честь Дня Победы в России

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России.
"Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы - я смотрел за этим, я видел Великобританию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, - и я сказал: нам тоже нужен День Победы", - сказал Трамп во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.
Репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Путин сообщил Трампу о предотвращении угрозы терактов у Кремля перед 9 Мая
20 мая, 13:17
 
В миреСШАРоссияВеликобританияДональд Трамп
 
 
