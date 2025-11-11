Трамп заявил, что программа продуктовых талонов ставит США под угрозу

https://ria.ru/20251111/tramp-2054073073.html
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости.
Программа выдачи американцам продуктовых талонов (SNAP) ставит США под угрозу, поскольку трудоспособные люди уходят с работы ради получения бесплатного питания, считает президент страны Дональд Трамп, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News
.
"Знаете, это действительно ставит под угрозу страну. Люди, которым это нужно, должны это получать. Я полностью поддерживаю. Однако трудоспособные люди, которые могут выполнять свою работу, уходят с работы, поскольку считают, что… так проще. Цель (программы - ред.) не в этом", - сказал он.
Американские лидер добавил, что программа SNAP может быть изменена, учитывая имеющиеся нарекания к ней.