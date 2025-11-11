Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что программа продуктовых талонов ставит США под угрозу - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/tramp-2054073073.html
Трамп заявил, что программа продуктовых талонов ставит США под угрозу
Трамп заявил, что программа продуктовых талонов ставит США под угрозу - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп заявил, что программа продуктовых талонов ставит США под угрозу
Программа выдачи американцам продуктовых талонов (SNAP) ставит США под угрозу, поскольку трудоспособные люди уходят с работы ради получения бесплатного питания, РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T04:50:00+03:00
2025-11-11T04:50:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033517438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a0de75e38e03c7f9f35bc5396140436.jpg
https://ria.ru/20251104/ssha-2052853596.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033517438_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c8ac0e8e369057b51d08201922ac1cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что программа продуктовых талонов ставит США под угрозу

Трамп: программа выдачи американцам продуктовых талонов ставит США под угрозу

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Программа выдачи американцам продуктовых талонов (SNAP) ставит США под угрозу, поскольку трудоспособные люди уходят с работы ради получения бесплатного питания, считает президент страны Дональд Трамп, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Знаете, это действительно ставит под угрозу страну. Люди, которым это нужно, должны это получать. Я полностью поддерживаю. Однако трудоспособные люди, которые могут выполнять свою работу, уходят с работы, поскольку считают, что… так проще. Цель (программы - ред.) не в этом", - сказал он.
Американские лидер добавил, что программа SNAP может быть изменена, учитывая имеющиеся нарекания к ней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Трамп рассказал, когда в США начнут выдавать талоны на продукты
4 ноября, 22:48
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала