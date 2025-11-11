Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал вести дела с Китаем с позиции силы - РИА Новости, 11.11.2025
04:44 11.11.2025
Трамп призвал вести дела с Китаем с позиции силы
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что вести дела с Китаем следует с позиции силы, отметив, что у обеих стран сейчас...
в мире
китай
сша
пусан
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
пусан
Трамп призвал вести дела с Китаем с позиции силы

Трамп считает, что вести дела с Китаем следует с позиции силы

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что вести дела с Китаем следует с позиции силы, отметив, что у обеих стран сейчас много ракет.
"Единственный способ поддерживать хорошие отношения с ними - действовать с позиции силы ... У них много ракет, но и у нас их много, и они не хотят с нами связываться", - сказал Трамп, говоря о КНР.
Глава КНР Си Цзиньпин и Трамп ранее провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
