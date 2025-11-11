https://ria.ru/20251111/tramp-2054072749.html
Трамп призвал вести дела с Китаем с позиции силы
Трамп призвал вести дела с Китаем с позиции силы - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп призвал вести дела с Китаем с позиции силы
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что вести дела с Китаем следует с позиции силы, отметив, что у обеих стран сейчас... РИА Новости, 11.11.2025
Трамп считает, что вести дела с Китаем следует с позиции силы