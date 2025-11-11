Трамп заявил, что в Белом доме нельзя достойно провести прием Си Цзиньпина

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что нынешняя планировка Белого дома не позволяет провести прием председателя КНР Си Цзиньпина или иное государственное мероприятие, об этом он заявил в интервью Fox News.
Трамп ранее заявлял о намерении построить на территории официальной резиденции президентов США бальный зал вместимостью до 650 человек на месте, где ранее располагалось Восточное крыло.
Согласно официальной информации, Восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил о том, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта.