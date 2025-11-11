Рейтинг@Mail.ru
Трамп одобрил идею 50-летней ипотеки в США - РИА Новости, 11.11.2025
03:58 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/tramp-2054070553.html
Трамп одобрил идею 50-летней ипотеки в США
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News во вторник, что поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News во вторник, что поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до 50 лет на фоне того, что многие американцы не могут позволить себе приобрести жилье.
"Ну, знаете, с 40 до 50 лет... Это не такой уж большой фактор. Может, немного поможет", - заявил он, отвечая на вопрос о кризисе с доступностью жилья в США.
При этом в среднем срок продолжительности ипотечных кредитов в США сейчас составляет 30 лет.
Трамп назвал утверждения о росте цен на продукты мошенническими
