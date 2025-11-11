https://ria.ru/20251111/tramp-2054070553.html
Трамп одобрил идею 50-летней ипотеки в США
Трамп одобрил идею 50-летней ипотеки в США
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News во вторник, что поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до... РИА Новости, 11.11.2025
Трамп одобрил идею 50-летней ипотеки в США
Трамп поддержал продление ипотеки в США до 50 лет