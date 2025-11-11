https://ria.ru/20251111/tramp-2054069967.html
Трамп заявил, что импортные пошлины позволяют США сохранять производство
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что введенные им импортные пошлины позволяют Соединенным Штатам сохранять производство товаров внутри... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
сша
Трамп считает, что США ничего бы не производили, если бы не импортные пошлины