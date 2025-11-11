https://ria.ru/20251111/tramp-2054059888.html
Трамп назвал аш-Шараа жестким парнем
Президент США Дональд Трамп признался, что считает президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа очень сильным лидером и "жестким парнем". РИА Новости, 11.11.2025
Трамп назвал аш-Шараа очень сильным лидером и жестким парнем
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что считает президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа очень сильным лидером и "жестким парнем".
"Он очень сильный лидер. Он из очень жесткого места, и он жесткий парень", - заявил американский лидер в Белом доме, говоря о своем отношении к аш-Шараа
Трамп
добавил, что несмотря на жесткость сирийского президента, они хорошо ладят и аш-Шараа нравится главе Белого дома.
Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что аш-Шараа и Трамп обсудили укрепление отношений между двумя странами, а также развитие сотрудничества в различных областях. Кроме того, была затронута серия региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.