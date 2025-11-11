https://ria.ru/20251111/tramp-2054055520.html
Трамп заявил, что ситуация на Украине не грозит третьей мировой
Трамп заявил, что ситуация на Украине не грозит третьей мировой
Трамп заявил, что ситуация на Украине не грозит третьей мировой
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины больше не грозит мировой войной. РИА Новости, 11.11.2025
