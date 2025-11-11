https://ria.ru/20251111/tokaev-2054332517.html
Токаев назвал отношения Казахстана и России стратегическим партнерством
Токаев назвал отношения Казахстана и России стратегическим партнерством - РИА Новости, 11.11.2025
Токаев назвал отношения Казахстана и России стратегическим партнерством
Нет ни одной сферы, где Москва и Астана не взаимодействуют и не работают вместе, отношения между странами носят характер стратегического партнерства, заявил... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T20:35:00+03:00
2025-11-11T20:35:00+03:00
2025-11-11T21:01:00+03:00
в мире
москва
астана
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054335928_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_a4e43d428fe78e97a800c3557c84f22b.jpg
https://ria.ru/20251111/peskov-2054332351.html
москва
астана
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054335928_416:0:3145:2047_1920x0_80_0_0_f55c9e449c070e88165668fc7405dc7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, астана, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, казахстан
В мире, Москва, Астана, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Казахстан
Токаев назвал отношения Казахстана и России стратегическим партнерством
Токаев: нет ни одной сферы, где Москва и Астана не работают вместе