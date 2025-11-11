https://ria.ru/20251111/tokaev-2054330982.html
Токаев назвал Путина "старшим товарищем"
Токаев назвал Путина "старшим товарищем" - РИА Новости, 11.11.2025
Токаев назвал Путина "старшим товарищем"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал лидера России Владимира Путина "старшим товарищем" и заявил, что хотел бы поделиться с ним своими наблюдениями
Токаев назвал Путина "старшим товарищем"
