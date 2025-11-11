Токаев заявил, что серьезных проблем в отношениях России и Казахстана нет

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Никаких серьезных проблем в отношениях между Москвой и Астаной нет, а если они появляются, то решаются усилиями лидеров стран и правительств, заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.