Токаев поблагодарил волонтеров, увековечивших память красноармейцев

Также президент подчеркнул, что каждый пятый казахстанец ушел на фронт, около половины из них погибли на полях сражений. Миллионы граждан трудились в тылу.

За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.