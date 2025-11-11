Рейтинг@Mail.ru
Токаев поблагодарил волонтеров, увековечивших память красноармейцев - РИА Новости, 11.11.2025
10:43 11.11.2025
Токаев поблагодарил волонтеров, увековечивших память красноармейцев
Токаев поблагодарил волонтеров, увековечивших память красноармейцев - РИА Новости, 11.11.2025
Токаев поблагодарил волонтеров, увековечивших память красноармейцев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность волонтерам-поисковикам, которые ведут кропотливую работу по увековечению памяти погибших в годы... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T10:43:00+03:00
2025-11-11T10:43:00+03:00
в мире
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
казахстан
россия
в мире, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев поблагодарил волонтеров, увековечивших память красноармейцев

Токаев поблагодарил волонтеров за работу по увековечению памяти красноармейцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 11 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность волонтерам-поисковикам, которые ведут кропотливую работу по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев.
"Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность волонтерам-поисковикам из Казахстана, России и других стран, которые ведут кропотливую работу по увековечению памяти погибших воинов", - написал Токаев в авторской статье для "Российской газеты".
Также президент подчеркнул, что каждый пятый казахстанец ушел на фронт, около половины из них погибли на полях сражений. Миллионы граждан трудились в тылу.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.
Глава Казахстана в 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане
