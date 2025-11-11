Синнер стартовал с победы на итоговом турнире АТР

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в первом матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча группы Бьорна Борга завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу второй ракетки мира. Оже-Альяссим располагается на восьмой строчке рейтинга АТР. Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут.
ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group
10 ноября 2025 • начало в 22:40
Завершен
В следующем матче действующий чемпион турнира Синнер сыграет с Александром Зверевым из Германии, канадец встретится с американцем Беном Шелтоном.
Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября.
