"Не знал своих игроков": Тарпищев назвал причину увольнения Станковича
Футбол
 
21:41 11.11.2025
"Не знал своих игроков": Тарпищев назвал причину увольнения Станковича
"Не знал своих игроков": Тарпищев назвал причину увольнения Станковича - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Не знал своих игроков": Тарпищев назвал причину увольнения Станковича
Тактические ошибки бывшего главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича могли быть связаны с тем, что он недостаточно плотно работал со своими... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
футбол
спорт
спартак москва
кубок россии по футболу
шамиль тарпищев
спорт, спартак москва, кубок россии по футболу, шамиль тарпищев
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Кубок России по футболу, Шамиль Тарпищев
"Не знал своих игроков": Тарпищев назвал причину увольнения Станковича

Тарпищев заявил, что Станковича сгубило незнание своих же игроков

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДеян Станкович
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Тактические ошибки бывшего главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича могли быть связаны с тем, что он недостаточно плотно работал со своими игроками, из-за чего не мог подобрать оптимальный состав, считает президент Федерации тенниса России болельщик "красно-белых" Шамиль Тарпищев.
Во вторник "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества со Станковичем по обоюдному согласию. После 15 туров "красно-белые" занимают шестое место в чемпионате России, уступая лидирующим "Краснодару" и ЦСКА восемь очков.
Деян Станкович и Олег Романцев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Не удовлетворяет руководство клуба": "Спартак" наконец уволил Станковича
11 ноября, 20:20
«
"Станкович наделал ошибок, все время менял состав, и первые таймы у "Спартака" часто были провальные. Только в последней игре он оставил победный состав после предыдущего матча. А так он устраивал какую-то ротацию, непонятно, что искал. Думаю, это и стало причиной несыгранности, разброса в результатах. Подбирать же оптимальный состав не позволяет незнание своих игроков и незнание чужих игроков, - сказал Тарпищев РИА Новости. - Знание игроков дает варианты восприятия правильной тактики. А его не было - Станкович по ходу первых таймов начинал ориентироваться, что для тренера абсолютно неправильно".
"Судя по всему, его подвело то, что он не работал достаточно плотно с игроками, - продолжил собеседник агентства. - Естественно, если команду лихорадит и она не может сыграть классно два матча подряд, руководители это видят, понимая, что это тактические ошибки тренера".
По мнению Тарпищева, "Спартаку" нужен тренер, соответствующий уровню футболистов команды и способный встроить их в новые тактические схемы. "У "Спартака" по подбору игроков звездная команда. И тренера надо подбирать, соответствующего таким игрокам. Также многое будет зависеть от того, станет ли новый тренер все ломать. Если в новые тактические установки и новый стиль не впишутся те игроки, которые есть у "Спартака", может получиться диссонанс. Найдут ли руководители "Спартака" такого тренера, который с этими игроками справится, будет ли полный альянс, большой вопрос", - заключил президент ФТР.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Карпин прокомментировал невызов Мостового в сборную
11 ноября, 20:06
 
Футбол Спорт Спартак Москва Кубок России по футболу Шамиль Тарпищев
 
