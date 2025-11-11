"Не знал своих игроков": Тарпищев назвал причину увольнения Станковича

«

"Станкович наделал ошибок, все время менял состав, и первые таймы у "Спартака" часто были провальные. Только в последней игре он оставил победный состав после предыдущего матча. А так он устраивал какую-то ротацию, непонятно, что искал. Думаю, это и стало причиной несыгранности, разброса в результатах. Подбирать же оптимальный состав не позволяет незнание своих игроков и незнание чужих игроков, - сказал Тарпищев РИА Новости. - Знание игроков дает варианты восприятия правильной тактики. А его не было - Станкович по ходу первых таймов начинал ориентироваться, что для тренера абсолютно неправильно".