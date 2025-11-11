"Не знал своих игроков": Тарпищев назвал причину увольнения Станковича

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Тактические ошибки бывшего главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича могли быть связаны с тем, что он недостаточно плотно работал со своими игроками, из-за чего не мог подобрать оптимальный состав, считает президент Федерации тенниса России болельщик "красно-белых" Шамиль Тарпищев.
Во вторник "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества со Станковичем по обоюдному согласию. После 15 туров "красно-белые" занимают шестое место в чемпионате России, уступая лидирующим "Краснодару" и ЦСКА восемь очков.
«
"Станкович наделал ошибок, все время менял состав, и первые таймы у "Спартака" часто были провальные. Только в последней игре он оставил победный состав после предыдущего матча. А так он устраивал какую-то ротацию, непонятно, что искал. Думаю, это и стало причиной несыгранности, разброса в результатах. Подбирать же оптимальный состав не позволяет незнание своих игроков и незнание чужих игроков, - сказал Тарпищев РИА Новости. - Знание игроков дает варианты восприятия правильной тактики. А его не было - Станкович по ходу первых таймов начинал ориентироваться, что для тренера абсолютно неправильно".
"Судя по всему, его подвело то, что он не работал достаточно плотно с игроками, - продолжил собеседник агентства. - Естественно, если команду лихорадит и она не может сыграть классно два матча подряд, руководители это видят, понимая, что это тактические ошибки тренера".
По мнению Тарпищева, "Спартаку" нужен тренер, соответствующий уровню футболистов команды и способный встроить их в новые тактические схемы. "У "Спартака" по подбору игроков звездная команда. И тренера надо подбирать, соответствующего таким игрокам. Также многое будет зависеть от того, станет ли новый тренер все ломать. Если в новые тактические установки и новый стиль не впишутся те игроки, которые есть у "Спартака", может получиться диссонанс. Найдут ли руководители "Спартака" такого тренера, который с этими игроками справится, будет ли полный альянс, большой вопрос", - заключил президент ФТР.
Карпин прокомментировал невызов Мостового в сборную
11 ноября, 20:06