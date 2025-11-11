Рейтинг@Mail.ru
Советский танк из бетона и льда: принят на вооружение, до фронта не доехал - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/tank-2054241428.html
Советский танк из бетона и льда: принят на вооружение, до фронта не доехал
Советский танк из бетона и льда: принят на вооружение, до фронта не доехал - РИА Новости, 11.11.2025
Советский танк из бетона и льда: принят на вооружение, до фронта не доехал
В суровые годы Великой Отечественной разработка нового оружия не останавливалась ни на день. Каждая из сторон пыталась получить преимущество на поле боя. Среди... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:44:00+03:00
2025-11-11T16:44:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95325/90/953259052_0:130:3001:1818_1920x0_80_0_0_200123e6fddfaa850a9c0b37654e0980.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95325/90/953259052_202:0:2798:1947_1920x0_80_0_0_43bfd0f5b0b08d0f1a013b5fbfd0d3ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Советский танк из бетона и льда: принят на вооружение, до фронта не доехал

© РИА Новости / Н. Боде | Перейти в медиабанкУ подбитого фашистского танка
У подбитого фашистского танка - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Н. Боде
Перейти в медиабанк
У подбитого фашистского танка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. В суровые годы Великой Отечественной разработка нового оружия не останавливалась ни на день. Каждая из сторон пыталась получить преимущество на поле боя. Среди прототипов можно найти довольно любопытные и эксцентричные проекты. В их числе — даже бетонный танк.

Одежда для боевой машины

Т-34ЖБ — под таким индексом проходил, наверное, самый необычный танковый эксперимент СССР в годы войны. За основу был взят хорошо знакомый танк Т-34-76. Советские специалисты предприняли попытку "одеть" боевую машину в дополнительную защиту.
Средние Т-34 и тяжелые КВ планировали сделать основой танковых корпусов Красной армии, и конструкторы разрабатывали возможности снижения затрат на их производство.
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанкСоветские танки Т-34-85 с десантом идут в бой за станцию Раздельная в районе Одессы
Советские танки Т-34-85 с десантом идут в бой за станцию Раздельная в районе Одессы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
Советские танки Т-34-85 с десантом идут в бой за станцию Раздельная в районе Одессы
Преследовали еще одну цель — удешевить производство. Дело в том, что средние "тридцать четвертые", наряду с тяжелыми КВ, планировали сделать основой танковых корпусов Красной армии, наладив массовый выпуск.
Разработкой "бетонного танка" занималась группа конструкторов Военной академии механизации и моторизации РККА, которой руководил Николай Цыганов. До этого он создал легкие танки БТ-5-"Иосиф Сталин" и БТ-"Сталин-Ворошилов".
© РИА Новости / Сергей Лоскутов | Перейти в медиабанкПередача лёгкого танка БТ-5 с именем "Зоя Космодемьянская", головного танка колонны "Иркутский комсомолец" 206-му запасному стрелковому полку Западного фронта.
Передача лёгкого танка БТ-5 с именем Зоя Космодемьянская, головного танка колонны Иркутский комсомолец 206-му запасному стрелковому полку Западного фронта. - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Сергей Лоскутов
Перейти в медиабанк
Передача лёгкого танка БТ-5 с именем "Зоя Космодемьянская", головного танка колонны "Иркутский комсомолец" 206-му запасному стрелковому полку Западного фронта.

Мог быть еще и "ледяным"

Конструкторы предложили целых два варианта усиления защиты Т-34. Первый — многослойную броню, когда стальные листы на танковом корпусе устанавливались с бетонной прокладкой. Второй – непосредственное крепление бетонных подушек поверх металла. Бетонные блоки в данном случае могли быть как съемными, так и неснимаемыми, закрепленными "наглухо".
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабочий в цехе завода железобетонных изделий
Рабочий в цехе завода железобетонных изделий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Рабочий в цехе завода железобетонных изделий
Была идея использовать зимой так называемый ледобетон — состав, в который входил гравий, песок и древесные опилки, предварительно политые водой. Проведенные испытания показали невероятный результат.
Если на Т-34 установить такую защиту в 80 миллиметров толщиной, то пушка немецкой "Пантеры" бортовую броню действительно не пробивала. Даже с 300-метрового расстояния, что практически в упор.
© Pixabay / annanes13 Опилки
Опилки - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Pixabay / annanes13
Опилки

Отказались запускать в серию

Серийный выпуск Т-34Ж планировали наладить в 1942 году, однако от идеи решили отказаться по целому ряду причин.
Во-первых, танк получился слишком тяжелым, боевой вес вырос на 23-38 процентов. Это значительно понизило надежность и сроки службы двигателей, трансмиссии и ходовой части. Во-вторых, сильно ухудшились видимость и маневренность танка.
Не на руку прототипу сыграло и налаженное с 1942 года массовое производство Т-34 и КВ на заводах, эвакуированных на Урал и в Сибирь.
© РИА Новости / В. Хоменко | Перейти в медиабанкТанк КВ-85
Танк КВ-85 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / В. Хоменко
Перейти в медиабанк
Танк КВ-85
К достоинствам относилась дешевая себестоимость производства брони: в 30 раз меньше обычной, причем лобовая защита у Т-34Ж оставалась целиком стальной.
Несмотря на это, недостатки перевешивали.

Танк-монстр из нацистской Германии

Усилить броню танка хотели и немцы. Так появился на свет танк "Маус" весом 188 тонн. Спроектировал и построил этого бронированного монстра конструктор Фердинанд Порше.
В создании принимали участие сразу несколько известных компаний: башню и корпус производила фирма "Крупп", за двигательную установку отвечала "Даймлер-Бенц", а "Сименс" изготавливала элементы трансмиссии.
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкВоенно-исторический музей бронетанковой техники. Сверхтяжелый танк "Маус"
Военно-исторический музей бронетанковой техники. Сверхтяжелый танк Маус - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Военно-исторический музей бронетанковой техники. Сверхтяжелый танк "Маус"
Работы по изготовлению десяти серийных машин были прекращены в конце 1944 года по личному указанию Гитлера. В то время у Германии уже возникла острая нехватка ресурсов для выпуска основных видов вооружений.
В боевых действиях "Маусы" не участвовали. Оба опытных образца танка (205/2 и 205/1) нацисты взорвали при подходе Красной армии.
Все, что от них осталось, сумели захватить наши войска. В настоящее время танк "Маус" — экспонат в Кубинке, в музее бронетанковых войск, и состоит из башни 205/2 и корпуса 205/1.

А что сейчас?

Идея "одеть" танк в дополнительную броню до сих пор жива. Еще в начале СВО бойцы вооруженных сил придумали способ защиты верхней полусферы танковых башен от ракет "Джавелин".
На башню стали приваривать стойки с решетками и дополнительной динамической защитой. Башню танка окутывали дым и пламя, поднимающиеся сквозь защитную решетку. Однако сам танк оставался невредим. Такую конструкцию прозвали "мангал", защищала она и от атакующих беспилотников.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк-72Б3М на огневой точке
Танк-72Б3М на огневой точке - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк-72Б3М на огневой точке
Однако позже появились FPV-дроны, которые могли проникать под решетку "мангалов". В ответ российские танкисты начали обшивать технику листами железа. Так появились новые названия — "танк-черепаха", или просто "сарай".
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала