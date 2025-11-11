Советский танк из бетона и льда: принят на вооружение, до фронта не доехал

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. В суровые годы Великой Отечественной разработка нового оружия не останавливалась ни на день. Каждая из сторон пыталась получить преимущество на поле боя. Среди прототипов можно найти довольно любопытные и эксцентричные проекты. В их числе — даже бетонный танк.

Одежда для боевой машины

Т-34ЖБ — под таким индексом проходил, наверное, самый необычный танковый эксперимент СССР в годы войны. За основу был взят хорошо знакомый танк Т-34-76. Советские специалисты предприняли попытку "одеть" боевую машину в дополнительную защиту.

Средние Т-34 и тяжелые КВ планировали сделать основой танковых корпусов Красной армии, и конструкторы разрабатывали возможности снижения затрат на их производство.

Преследовали еще одну цель — удешевить производство. Дело в том, что средние "тридцать четвертые", наряду с тяжелыми КВ, планировали сделать основой танковых корпусов Красной армии, наладив массовый выпуск.

Разработкой "бетонного танка" занималась группа конструкторов Военной академии механизации и моторизации РККА, которой руководил Николай Цыганов. До этого он создал легкие танки БТ-5-"Иосиф Сталин" и БТ-"Сталин-Ворошилов".

Мог быть еще и "ледяным"

Конструкторы предложили целых два варианта усиления защиты Т-34. Первый — многослойную броню, когда стальные листы на танковом корпусе устанавливались с бетонной прокладкой. Второй – непосредственное крепление бетонных подушек поверх металла. Бетонные блоки в данном случае могли быть как съемными, так и неснимаемыми, закрепленными "наглухо".

Была идея использовать зимой так называемый ледобетон — состав, в который входил гравий, песок и древесные опилки, предварительно политые водой. Проведенные испытания показали невероятный результат.

Если на Т-34 установить такую защиту в 80 миллиметров толщиной, то пушка немецкой "Пантеры" бортовую броню действительно не пробивала. Даже с 300-метрового расстояния, что практически в упор.

© Pixabay / annanes13 Опилки © Pixabay / annanes13 Опилки

Отказались запускать в серию

Серийный выпуск Т-34Ж планировали наладить в 1942 году, однако от идеи решили отказаться по целому ряду причин.

Во-первых, танк получился слишком тяжелым, боевой вес вырос на 23-38 процентов. Это значительно понизило надежность и сроки службы двигателей, трансмиссии и ходовой части. Во-вторых, сильно ухудшились видимость и маневренность танка.

Не на руку прототипу сыграло и налаженное с 1942 года массовое производство Т-34 и КВ на заводах, эвакуированных на Урал и в Сибирь.

К достоинствам относилась дешевая себестоимость производства брони: в 30 раз меньше обычной, причем лобовая защита у Т-34Ж оставалась целиком стальной.

Несмотря на это, недостатки перевешивали.

Танк-монстр из нацистской Германии

Усилить броню танка хотели и немцы. Так появился на свет танк "Маус" весом 188 тонн. Спроектировал и построил этого бронированного монстра конструктор Фердинанд Порше.

В создании принимали участие сразу несколько известных компаний: башню и корпус производила фирма "Крупп", за двигательную установку отвечала "Даймлер-Бенц", а "Сименс" изготавливала элементы трансмиссии.

Работы по изготовлению десяти серийных машин были прекращены в конце 1944 года по личному указанию Гитлера. В то время у Германии уже возникла острая нехватка ресурсов для выпуска основных видов вооружений.

В боевых действиях "Маусы" не участвовали. Оба опытных образца танка (205/2 и 205/1) нацисты взорвали при подходе Красной армии.

Все, что от них осталось, сумели захватить наши войска. В настоящее время танк "Маус" — экспонат в Кубинке, в музее бронетанковых войск, и состоит из башни 205/2 и корпуса 205/1.

А что сейчас?

Идея "одеть" танк в дополнительную броню до сих пор жива. Еще в начале СВО бойцы вооруженных сил придумали способ защиты верхней полусферы танковых башен от ракет "Джавелин".

На башню стали приваривать стойки с решетками и дополнительной динамической защитой. Башню танка окутывали дым и пламя, поднимающиеся сквозь защитную решетку. Однако сам танк оставался невредим. Такую конструкцию прозвали "мангал", защищала она и от атакующих беспилотников.