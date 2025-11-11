Производство сыров на Ставрополье увеличилось на 24,3 процента

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Ставропольском крае производство сыров выросло с начала года на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 3,5 тысячи тонн, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что производители наращивают мощности, занимаясь импортозамещением. В крае налажен выпуск аналогов зарубежных продуктов: моцарелла, чеддер, рикотта, пармезан и прочее.

"Ставропольские производители выполняют задачи по наращиванию поставок отечественной продукции на внутренний рынок и реализации политики импортозамещения. Ставрополье – гарант продовольственной безопасности страны", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития Ставропольского края Антона Доронина.

Он добавил, что производство сыров является одним из ключевых направлений импортозамещения в пищевой промышленности региона. Для выполнения поставленных задач предприятия активно внедряют новые технологии и создают уникальные производства.