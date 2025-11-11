Рейтинг@Mail.ru
Производство сыров на Ставрополье увеличилось на 24,3 процента - РИА Новости, 11.11.2025
Ставропольский край
Ставропольский край
 
14:57 11.11.2025
Производство сыров на Ставрополье увеличилось на 24,3 процента
Производство сыров на Ставрополье увеличилось на 24,3 процента - РИА Новости, 11.11.2025
Производство сыров на Ставрополье увеличилось на 24,3 процента
В Ставропольском крае производство сыров выросло с начала года на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 3,5 тысячи тонн, сообщает... РИА Новости, 11.11.2025
ставропольский край
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
2025
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Ставропольский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Производство сыров на Ставрополье увеличилось на 24,3 процента

Производство сыров на Ставрополье выросло на 24,3%, достигнув 3,5 тыс тонн

Производство сыра
Производство сыра
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Производство сыра. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Ставропольском крае производство сыров выросло с начала года на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 3,5 тысячи тонн, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что производители наращивают мощности, занимаясь импортозамещением. В крае налажен выпуск аналогов зарубежных продуктов: моцарелла, чеддер, рикотта, пармезан и прочее.
"Ставропольские производители выполняют задачи по наращиванию поставок отечественной продукции на внутренний рынок и реализации политики импортозамещения. Ставрополье – гарант продовольственной безопасности страны", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития Ставропольского края Антона Доронина.
Он добавил, что производство сыров является одним из ключевых направлений импортозамещения в пищевой промышленности региона. Для выполнения поставленных задач предприятия активно внедряют новые технологии и создают уникальные производства.
"Развитие отрасли обеспечивают и крупные предприятия - такие как, например, Ставропольский молочный комбинат, и представители малого и среднего бизнеса. Предприниматели активно пользуются государственной поддержкой. Так, за счет реализации в том числе краевой госпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" пищевикам предоставляется льготный кредит под 6% годовых", – рассказал Доронин.
Ставропольский край Твой бизнес – новости Поддержка бизнеса
 
 
