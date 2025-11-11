Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали о панике из-за случившегося на Украине - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 11.11.2025 (обновлено: 02:45 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/svo-2054064611.html
На Западе рассказали о панике из-за случившегося на Украине
На Западе рассказали о панике из-за случившегося на Украине - РИА Новости, 11.11.2025
На Западе рассказали о панике из-за случившегося на Украине
В западных СМИ наблюдается паника из-за положения Украины, пишет норвежский портал Steigan. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T02:37:00+03:00
2025-11-11T02:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008356677_92:0:1050:539_1920x0_80_0_0_8b486b7edafc0a09c54b1479b02b399c.jpg
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053725030.html
https://ria.ru/20251110/spetsoperatsiya-2053969218.html
украина
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008356677_190:0:1093:677_1920x0_80_0_0_47383337ed5530fdfcade36398f92dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, в мире, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
На Западе рассказали о панике из-за случившегося на Украине

Steigan: на Западе наблюдается паника из-за положения Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В западных СМИ наблюдается паника из-за положения Украины, пишет норвежский портал Steigan.
"Западные СМИ сейчас находятся в панике. Некоторые из них пытаются преуменьшить поражение Украины", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
При этом отмечается, что другие западные издания пытаются опровергать нарративы официальной пропаганды ЕС.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2025
Вчера, 16:07
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзВ миреЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала