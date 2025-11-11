https://ria.ru/20251111/svo-2054064611.html
На Западе рассказали о панике из-за случившегося на Украине
На Западе рассказали о панике из-за случившегося на Украине - РИА Новости, 11.11.2025
На Западе рассказали о панике из-за случившегося на Украине
В западных СМИ наблюдается паника из-за положения Украины, пишет норвежский портал Steigan. РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
украина
запорожская область
донецкая народная республика
На Западе рассказали о панике из-за случившегося на Украине
Steigan: на Западе наблюдается паника из-за положения Украины