В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых

По его словам, на первом заседании оргкомитета была рассмотрена дорожная карта подготовки празднования 300-летия со дня рождения Суворова, в том числе внесены предложения по открытию новых памятников полководцу.

"Суворов показал, как нужно воевать не числом, а умением, как нужно любить и защищать свою родину. Это гений военной мысли, уникальный полководец в российской истории, который ценил и уважил жизнь каждого солдата. Непобедимый дух и вера Суворова в Россию могли бы помочь сегодня нашим войскам в боях на полях сражений", - сказал депутат.