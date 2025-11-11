Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых - РИА Новости, 11.11.2025
06:21 11.11.2025
В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых
В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых - РИА Новости, 11.11.2025
В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил приравнять российского полководца Александра РИА Новости, 11.11.2025
россия
александр суворов (полководец)
михаил шеремет
михаил мишустин
госдума рф
русская православная церковь
общество
россия
россия, александр суворов (полководец), михаил шеремет, михаил мишустин, госдума рф, русская православная церковь, общество
Россия, Александр Суворов (полководец), Михаил Шеремет, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Русская православная церковь, Общество
В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых

Депутат Шеремет предложил приравнять Суворова к лику святых

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил приравнять российского полководца Александра Суворова к лику святых.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин распорядился возложить на Минобороны России работу комитета по организации празднования 300-летия со дня рождения Александра Суворова.
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова
17 мая, 11:56
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова
17 мая, 11:56
"Считаю, что Суворов – это один из самых выдающихся полководцев нашей истории и обладает всеми качествами, чтобы приравнять его к лику святых. Мной уже подготовлено соответствующие обращение в РПЦ. Суворов по праву является заступником сухопутных войск, как адмирал Федор Ушаков, покровитель нашего флота. Считаю, что этот вопрос особенно актуален в нынешних реалиях, когда наши бойцы куют победу на линии фронта, защищая будущее России и ее поколений", - сказал Шеремет, который вошел в состав оргкомитета.
По его словам, на первом заседании оргкомитета была рассмотрена дорожная карта подготовки празднования 300-летия со дня рождения Суворова, в том числе внесены предложения по открытию новых памятников полководцу.
"Суворов показал, как нужно воевать не числом, а умением, как нужно любить и защищать свою родину. Это гений военной мысли, уникальный полководец в российской истории, который ценил и уважил жизнь каждого солдата. Непобедимый дух и вера Суворова в Россию могли бы помочь сегодня нашим войскам в боях на полях сражений", - сказал депутат.
В Андерматте отметили годовщину Швейцарского похода Суворова
24 сентября, 23:51
В Андерматте отметили годовщину Швейцарского похода Суворова
24 сентября, 23:51
 
