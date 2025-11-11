https://ria.ru/20251111/suvorov-2054078757.html
В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых
В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых - РИА Новости, 11.11.2025
В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил приравнять российского полководца Александра РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T06:21:00+03:00
2025-11-11T06:21:00+03:00
2025-11-11T06:21:00+03:00
россия
александр суворов (полководец)
михаил шеремет
михаил мишустин
госдума рф
русская православная церковь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36574/90/365749079_0:388:1555:1263_1920x0_80_0_0_dc42e1c4818621c31dd73660a43cdaa4.jpg
https://ria.ru/20250517/suvorov-2017546428.html
https://ria.ru/20250924/rossija-2044161693.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36574/90/365749079_0:371:1555:1537_1920x0_80_0_0_f2dd939efa356ef64d1e9484d18b4857.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр суворов (полководец), михаил шеремет, михаил мишустин, госдума рф, русская православная церковь, общество
Россия, Александр Суворов (полководец), Михаил Шеремет, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Русская православная церковь, Общество
В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых
Депутат Шеремет предложил приравнять Суворова к лику святых
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил приравнять российского полководца Александра Суворова к лику святых.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин
распорядился возложить на Минобороны России работу комитета по организации празднования 300-летия со дня рождения Александра Суворова
.
"Считаю, что Суворов – это один из самых выдающихся полководцев нашей истории и обладает всеми качествами, чтобы приравнять его к лику святых. Мной уже подготовлено соответствующие обращение в РПЦ
. Суворов по праву является заступником сухопутных войск, как адмирал Федор Ушаков
, покровитель нашего флота. Считаю, что этот вопрос особенно актуален в нынешних реалиях, когда наши бойцы куют победу на линии фронта, защищая будущее России и ее поколений", - сказал Шеремет
, который вошел в состав оргкомитета.
По его словам, на первом заседании оргкомитета была рассмотрена дорожная карта подготовки празднования 300-летия со дня рождения Суворова, в том числе внесены предложения по открытию новых памятников полководцу.
"Суворов показал, как нужно воевать не числом, а умением, как нужно любить и защищать свою родину. Это гений военной мысли, уникальный полководец в российской истории, который ценил и уважил жизнь каждого солдата. Непобедимый дух и вера Суворова в Россию могли бы помочь сегодня нашим войскам в боях на полях сражений", - сказал депутат.