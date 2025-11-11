https://ria.ru/20251111/suprugi-2054342098.html
Жители Ярославской области сделали более 13 тысяч блиндажных свечей
Жители Ярославской области сделали более 13 тысяч блиндажных свечей - РИА Новости, 11.11.2025
Жители Ярославской области сделали более 13 тысяч блиндажных свечей
Супруги Муса и Надежда Ванцаевы из Первомайского района Ярославской области сделали более 13 тысяч блиндажных свечей и направили их на СВО, сообщает... РИА Новости, 11.11.2025
Супруги из Ярославской области отправили на СВО 13 тысяч блиндажных свечей
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Супруги Муса и Надежда Ванцаевы из Первомайского района Ярославской области сделали более 13 тысяч блиндажных свечей и направили их на СВО, сообщает региональное отделение Народного фронта.
Сообщается, что Муса и Надежда Ванцаевы из Первомайского района
поддерживают бойцов почти с самого начала СВО. К заливке окопных свечей пришли, познакомившись с женой военнослужащего, которая изготавливает незаменимые печки-лампочки вместе с детьми. Собственное масштабное производство, которое местные прозвали свечным заводиком Ванцаевых, развернули на даче.
"С расходными материалами выручают земляки. Банки, например, приносят прямо к двери. Работа кипит с утра до вечера. Надежда Александровна мастерит заготовки, Муса Синаевич растапливает и заливает парафин. Самые крупные в семейном ассортименте свечи служат источником тепла и света целые сутки. Всего же супруги отправили "за ленточку" 13 с лишним тысяч изделий", - говорится в сообщении.