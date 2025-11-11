Жители Ярославской области сделали более 13 тысяч блиндажных свечей

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Супруги Муса и Надежда Ванцаевы из Первомайского района Ярославской области сделали более 13 тысяч блиндажных свечей и направили их на СВО, сообщает региональное отделение Народного фронта.

"С расходными материалами выручают земляки. Банки, например, приносят прямо к двери. Работа кипит с утра до вечера. Надежда Александровна мастерит заготовки, Муса Синаевич растапливает и заливает парафин. Самые крупные в семейном ассортименте свечи служат источником тепла и света целые сутки. Всего же супруги отправили "за ленточку" 13 с лишним тысяч изделий", - говорится в сообщении.