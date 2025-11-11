Рейтинг@Mail.ru
Жители Ярославской области сделали более 13 тысяч блиндажных свечей - РИА Новости, 11.11.2025
Надежные люди
 
21:50 11.11.2025
Жители Ярославской области сделали более 13 тысяч блиндажных свечей
Жители Ярославской области сделали более 13 тысяч блиндажных свечей
Супруги Муса и Надежда Ванцаевы из Первомайского района Ярославской области сделали более 13 тысяч блиндажных свечей и направили их на СВО
ярославская область
ярославская область
Надежные люди, Ярославская область
Жители Ярославской области сделали более 13 тысяч блиндажных свечей

Супруги из Ярославской области отправили на СВО 13 тысяч блиндажных свечей

© Фото : Ярославское региональное отделение Народного фронтаНадежда Ванцаева из Ярославской области с блиндажными свечами
Надежда Ванцаева из Ярославской области с блиндажными свечами - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Ярославское региональное отделение Народного фронта
Надежда Ванцаева из Ярославской области с блиндажными свечами
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Супруги Муса и Надежда Ванцаевы из Первомайского района Ярославской области сделали более 13 тысяч блиндажных свечей и направили их на СВО, сообщает региональное отделение Народного фронта.
Сообщается, что Муса и Надежда Ванцаевы из Первомайского района поддерживают бойцов почти с самого начала СВО. К заливке окопных свечей пришли, познакомившись с женой военнослужащего, которая изготавливает незаменимые печки-лампочки вместе с детьми. Собственное масштабное производство, которое местные прозвали свечным заводиком Ванцаевых, развернули на даче.
"С расходными материалами выручают земляки. Банки, например, приносят прямо к двери. Работа кипит с утра до вечера. Надежда Александровна мастерит заготовки, Муса Синаевич растапливает и заливает парафин. Самые крупные в семейном ассортименте свечи служат источником тепла и света целые сутки. Всего же супруги отправили "за ленточку" 13 с лишним тысяч изделий", - говорится в сообщении.
Шестилетний Захар Унтилов из Ярославля купил на подаренные на день рождения деньги жгуты для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Шестилетний ярославец купил на подаренные деньги жгуты для бойцов СВО
28 июля, 15:32
 
Надежные людиЯрославская область
 
 
