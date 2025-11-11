Рейтинг@Mail.ru
Почти 89 тысяч человек покинули суданский Эль-Фашер, сообщили в МОМ - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/sudan-2054225155.html
Почти 89 тысяч человек покинули суданский Эль-Фашер, сообщили в МОМ
Почти 89 тысяч человек покинули суданский Эль-Фашер, сообщили в МОМ - РИА Новости, 11.11.2025
Почти 89 тысяч человек покинули суданский Эль-Фашер, сообщили в МОМ
Почти 89 тысяч человек были вынуждены покинуть суданский Эль-Фашер после его перехода под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР), сообщила... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:39:00+03:00
2025-11-11T15:39:00+03:00
в мире
северный дарфур
судан
южный кордофан
союз биатлонистов россии (сбр)
международный комитет красного креста (мккк)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997157444_200:0:1000:450_1920x0_80_0_0_7b3b81115431b2d51256c735dde7346b.jpg
https://ria.ru/20251030/chp-2051977448.html
https://ria.ru/20251013/sudan-2047861811.html
https://ria.ru/20251110/ofis-2053874254.html
северный дарфур
судан
южный кордофан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997157444_312:0:912:450_1920x0_80_0_0_0926e0801b99a2276cdd86de77848d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северный дарфур, судан, южный кордофан, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк), оон
В мире, Северный Дарфур, Судан, Южный Кордофан, Союз биатлонистов России (СБР), Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
Почти 89 тысяч человек покинули суданский Эль-Фашер, сообщили в МОМ

МОМ: почти 89 тысяч человек вынужденно покинули суданский Эль-Фашер

© Фото : Sudan TribuneПоследствия обстрела на западе Судана
Последствия обстрела на западе Судана - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Sudan Tribune
Последствия обстрела на западе Судана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 11 ноя – РИА Новости. Почти 89 тысяч человек были вынуждены покинуть суданский Эль-Фашер после его перехода под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР), сообщила Международная организация по миграции (МОМ).
"С 26 октября 2025 года из города Эль-Фашер и близлежащих деревень в Эль-Фашере, Северный Дарфур, было перемещено в общей сложности 88 892 человека. Только в период с 5 по 8 ноября из города Эль-Фашер в районе Эль-Фашер было перемещено еще 7075 человек", - следует из данных сервиса МОМ по отслеживанию перемещений.
Флаг Судана - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Число погибших в Эль-Фашере в Судане превысило две тысячи человек
30 октября, 23:19
Сообщается, что люди переходили в такие населенные пункты, как Тавила, Мелит и Сараф-Омра в Северном Дарфуре.
Как сообщило Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ), анализ спутниковых снимков, проведенный лабораторией гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения, указывает на возможное массовое захоронение тел в Эль-Фашере и закрытие ключевого пути эвакуации, когда-то использовавшегося гражданским населением.
В УКГВ отметили, что в регионе Кордофан в Судане также усиливается насилие, что приводит к росту числа жертв среди мирного населения и новым волнам перемещения.
По оценкам МОМ, в период с 7 по 9 ноября 2 тысячи человек были вынуждены покинуть город Бара и несколько близлежащих деревень в Северном Кордофане из-за повышенной нестабильности. Таким образом, в Северном Кордофане в период с 26 октября по 9 ноября были перемещены 38 990 человек.
Последствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Среди убитых при обстреле Эль-Фашера повстанцами оказались 17 детей
13 октября, 01:23
В понедельник Всемирная организация здравоохранения подтвердила нападение на больницу Диллинг в штате Южный Кордофан 6 ноября, в результате которого погибли шесть человек, включая 12-летнего ребенка, еще 12 получили ранения. ВОЗ отметила, что это 192 подтверждённое нападение на медицинские учреждения в Судане с апреля 2023 года.
По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), от 70% до 80% медицинских учреждений в районах, затронутых конфликтом, больше не функционируют.
Мятежники из СБР объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который являлся самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони в свою очередь заявил, что количество погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Российская мука на складах временного хранения ВПП ООН - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Офис ВПП саботировал доставку российской муки суданцам, заявил посол
10 ноября, 09:07
 
В миреСеверный ДарфурСуданЮжный КордофанСоюз биатлонистов России (СБР)Международный комитет Красного Креста (МККК)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала