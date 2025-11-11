Почти 89 тысяч человек покинули суданский Эль-Фашер, сообщили в МОМ

ЖЕНЕВА, 11 ноя – РИА Новости. Почти 89 тысяч человек были вынуждены покинуть суданский Эль-Фашер после его перехода под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР), сообщила Международная организация по миграции (МОМ).

"С 26 октября 2025 года из города Эль-Фашер и близлежащих деревень в Эль-Фашере, Северный Дарфур , было перемещено в общей сложности 88 892 человека. Только в период с 5 по 8 ноября из города Эль-Фашер в районе Эль-Фашер было перемещено еще 7075 человек", - следует из данных сервиса МОМ по отслеживанию перемещений.

Сообщается, что люди переходили в такие населенные пункты, как Тавила, Мелит и Сараф-Омра в Северном Дарфуре.

Как сообщило Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ), анализ спутниковых снимков, проведенный лабораторией гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения, указывает на возможное массовое захоронение тел в Эль-Фашере и закрытие ключевого пути эвакуации, когда-то использовавшегося гражданским населением.

В УКГВ отметили, что в регионе Кордофан в Судане также усиливается насилие, что приводит к росту числа жертв среди мирного населения и новым волнам перемещения.

По оценкам МОМ, в период с 7 по 9 ноября 2 тысячи человек были вынуждены покинуть город Бара и несколько близлежащих деревень в Северном Кордофане из-за повышенной нестабильности. Таким образом, в Северном Кордофане в период с 26 октября по 9 ноября были перемещены 38 990 человек.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения подтвердила нападение на больницу Диллинг в штате Южный Кордофан 6 ноября, в результате которого погибли шесть человек, включая 12-летнего ребенка, еще 12 получили ранения. ВОЗ отметила, что это 192 подтверждённое нападение на медицинские учреждения в Судане с апреля 2023 года.

Мятежники из СБР объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который являлся самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони в свою очередь заявил, что количество погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.