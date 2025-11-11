Украинского оператора БПЛА заочно осудят за атаку на Белгородскую область

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Оператор БПЛА украинской воздушной разведки "Стрикс" заочно предстанет перед судом в Москве по обвинению в атаке в 2024 году на Белгородскую область, в ходе которой погибли два человека, сообщает Главная военная прокуратура РФ.