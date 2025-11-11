Рейтинг@Mail.ru
Украинского оператора БПЛА заочно осудят за атаку на Белгородскую область - РИА Новости, 11.11.2025
17:02 11.11.2025
Украинского оператора БПЛА заочно осудят за атаку на Белгородскую область
Украинского оператора БПЛА заочно осудят за атаку на Белгородскую область - РИА Новости, 11.11.2025
Украинского оператора БПЛА заочно осудят за атаку на Белгородскую область
Оператор БПЛА украинской воздушной разведки "Стрикс" заочно предстанет перед судом в Москве по обвинению в атаке в 2024 году на Белгородскую область, в ходе... РИА Новости, 11.11.2025
белгородская область, россия, украина, главная военная прокуратура
Белгородская область, Россия, Украина, Главная военная прокуратура
Украинского оператора БПЛА заочно осудят за атаку на Белгородскую область

В Москве заочно осудят оператора БПЛА украинской воздушной разведки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Оператор БПЛА украинской воздушной разведки "Стрикс" заочно предстанет перед судом в Москве по обвинению в атаке в 2024 году на Белгородскую область, в ходе которой погибли два человека, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
"В военной прокуратуре Московского военного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего оператора беспилотных летательных аппаратов группы воздушной разведки "Стрикс" (ранее – SKY LORDS) 1 пограничной комендатуры 4 пограничного отряда восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины сержанта Артема Пинцова… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу".
По версии следствия, 28 января 2024 года Пинцов в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины с позиций своего подразделения в Харьковской области запустил БПЛА DJI Mavic Pro 3, с которого сбросил взрывное устройство на один из районов Белгородской области. В результате два человека погибли.
Пинцову предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный в составе организованный группы, повлекший смерть нескольких человек). Он объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ДНР заочно осудили командира ВСУ за приказ о расстреле военнопленных
Белгородская областьРоссияУкраинаГлавная военная прокуратура
 
 
