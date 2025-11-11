Рейтинг@Mail.ru
Губернаторские стипендии впервые вручены лучшим белгородцам, осваивающим IT
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
15:26 11.11.2025
Губернаторские стипендии впервые вручены лучшим белгородцам, осваивающим IT
Губернаторские стипендии впервые вручены лучшим белгородцам, осваивающим IT - РИА Новости, 11.11.2025
Губернаторские стипендии впервые вручены лучшим белгородцам, осваивающим IT
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков впервые вручил стипендии губернатора в номинации "Информационные технологии" 50 обучающимся и студентам региона,... РИА Новости, 11.11.2025
белгородская область
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
Новости
белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Губернаторские стипендии впервые вручены лучшим белгородцам, осваивающим IT

Гладков впервые вручил стипендии губернатора студентам, осваивающим IT

Девушка-программист за работой
Девушка-программист за работой - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Девушка-программист за работой. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА новости. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков впервые вручил стипендии губернатора в номинации "Информационные технологии" 50 обучающимся и студентам региона, сообщила пресс-служба правительства области.
"Теперь 50 мальчишек и девчонок, добившиеся больших результатов в цифровых технологиях и программировании, будут ежемесячно получать по пять тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стипендии в номинации "Информационные технологии" присуждаются впервые, их вручил губернатор Гладков. Среди награждённых — обучающиеся и студенты, ставшие победителями и призёрами международных, всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок технического направления и изобретательства в области информатики и цифровых технологий, имеющие награды за результаты в научной исследовательской работе, патенты свидетельств за достигнутые научные результаты интеллектуальной деятельности.
"Понимаем, что мир давно уже стал цифровым. И мы должны соответствовать динамике развития отраслей в современной экономике. А без изменения системы образования достичь высоких результатов на сегодняшний день невозможно", — отметил Гладков.
Стипендиаты будут ежемесячно получать по пять тысяч рублей. Также отметили и наставников ребят — им вручили благодарственные письма губернатора Белгородской области и сертификаты на получение единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей.
Как отметили в региональном правительстве, Белгородская область — единственный субъект Российской Федерации, где создан уникальный проект по непрерывному IT-образованию в детских садах и школах. Также в регионе запустили лучший проект среднепрофессионального образования — колледж информационных и креативных технологий IThub, сделав его бесплатным. А в марте 2024 года в Белгороде открыли "Школу 21" для получения первых навыков и знаний в сфере IТ, и только в Белгородской области здесь учатся ещё и школьники.
"Система, которую мы реализуем в общем образовании, уникальная. Делаем это для того, чтобы важнейшие отрасли экономики — сельское хозяйство, промышленность, металлургия, а также малый и средний бизнес — развивались. И для этого нужны умные и успешные молодые люди — а у нас их много, и мы ими гордимся!" — подчеркнул глава региона.
Белгородская областьБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
