Губернаторские стипендии впервые вручены лучшим белгородцам, осваивающим IT

БЕЛГОРОД, 11 ноя – РИА новости. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков впервые вручил стипендии губернатора в номинации "Информационные технологии" 50 обучающимся и студентам региона, сообщила пресс-служба правительства области.

"Теперь 50 мальчишек и девчонок, добившиеся больших результатов в цифровых технологиях и программировании, будут ежемесячно получать по пять тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стипендии в номинации "Информационные технологии" присуждаются впервые, их вручил губернатор Гладков. Среди награждённых — обучающиеся и студенты, ставшие победителями и призёрами международных, всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок технического направления и изобретательства в области информатики и цифровых технологий, имеющие награды за результаты в научной исследовательской работе, патенты свидетельств за достигнутые научные результаты интеллектуальной деятельности.

"Понимаем, что мир давно уже стал цифровым. И мы должны соответствовать динамике развития отраслей в современной экономике. А без изменения системы образования достичь высоких результатов на сегодняшний день невозможно", — отметил Гладков.

Стипендиаты будут ежемесячно получать по пять тысяч рублей. Также отметили и наставников ребят — им вручили благодарственные письма губернатора Белгородской области и сертификаты на получение единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Как отметили в региональном правительстве, Белгородская область — единственный субъект Российской Федерации, где создан уникальный проект по непрерывному IT-образованию в детских садах и школах. Также в регионе запустили лучший проект среднепрофессионального образования — колледж информационных и креативных технологий IThub, сделав его бесплатным. А в марте 2024 года в Белгороде открыли "Школу 21" для получения первых навыков и знаний в сфере IТ, и только в Белгородской области здесь учатся ещё и школьники.