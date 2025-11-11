Рейтинг@Mail.ru
Станция "Тяньгун" способна обеспечить пребывание на орбите двух экипажей - РИА Новости, 11.11.2025
06:43 11.11.2025
Станция "Тяньгун" способна обеспечить пребывание на орбите двух экипажей
китай
земля
в мире
китай, земля, в мире
Китай, Земля, В мире
Станция "Тяньгун" способна обеспечить пребывание на орбите двух экипажей

CC BY-SA 4.0 / Shujianyang / Китайская космическая станция "Тяньгун"
Китайская космическая станция Тяньгун - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Shujianyang /
Китайская космическая станция "Тяньгун". Архивное фото
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Китайская станция "Тяньгун" способна обеспечить пребывание на орбите экипажей двух кораблей, они живут и работают вместе в штатном режиме, сообщает во вторник управление программы пилотируемых полетов КНР.
Возвращение китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами с орбитальной станции "Тяньгун" на Землю после выполнения полугодовой миссии, которое изначально планировалось на 5 ноября, было отложено из-за столкновения мелкого комического мусора с кораблем.
"В настоящее время космическая станция находится в штатном состоянии и способна обеспечить пребывание на орбите двух экипажей космонавтов", - говорится в заявлении управления.
Отмечается, что экипаж "Шэньчжоу-20" живет и работает в нормальном режиме, а также совместно с экипажем "Шэньчжоу-21" проводит на орбите научные эксперименты.
КитайЗемляВ мире
 
 
