https://ria.ru/20251111/stantsija-2054080780.html
Станция "Тяньгун" способна обеспечить пребывание на орбите двух экипажей
Станция "Тяньгун" способна обеспечить пребывание на орбите двух экипажей - РИА Новости, 11.11.2025
Станция "Тяньгун" способна обеспечить пребывание на орбите двух экипажей
Китайская станция "Тяньгун" способна обеспечить пребывание на орбите экипажей двух кораблей, они живут и работают вместе в штатном режиме, сообщает во вторник... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T06:43:00+03:00
2025-11-11T06:43:00+03:00
2025-11-11T06:43:00+03:00
китай
земля
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770482515_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42db8cf7b62bc2d186ea567ec156a4a4.png
https://ria.ru/20251111/kosmos-2054080623.html
https://ria.ru/20251105/kosmos-2052879970.html
китай
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770482515_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_778fe905ea790f30dae922f2ac2e0f9d.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, земля, в мире
Станция "Тяньгун" способна обеспечить пребывание на орбите двух экипажей
Станция "Тяньгун" может обеспечить пребывание на орбите экипажей двух кораблей
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Китайская станция "Тяньгун" способна обеспечить пребывание на орбите экипажей двух кораблей, они живут и работают вместе в штатном режиме, сообщает во вторник управление программы пилотируемых полетов КНР.
Возвращение китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами с орбитальной станции "Тяньгун" на Землю
после выполнения полугодовой миссии, которое изначально планировалось на 5 ноября, было отложено из-за столкновения мелкого комического мусора с кораблем.
"В настоящее время космическая станция находится в штатном состоянии и способна обеспечить пребывание на орбите двух экипажей космонавтов", - говорится в заявлении управления.
Отмечается, что экипаж "Шэньчжоу-20" живет и работает в нормальном режиме, а также совместно с экипажем "Шэньчжоу-21" проводит на орбите научные эксперименты.