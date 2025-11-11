Станция "Тяньгун" способна обеспечить пребывание на орбите двух экипажей

ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Китайская станция "Тяньгун" способна обеспечить пребывание на орбите экипажей двух кораблей, они живут и работают вместе в штатном режиме, сообщает во вторник управление программы пилотируемых полетов КНР.

Возвращение китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" с тремя космонавтами с орбитальной станции "Тяньгун" на Землю после выполнения полугодовой миссии, которое изначально планировалось на 5 ноября, было отложено из-за столкновения мелкого комического мусора с кораблем.

"В настоящее время космическая станция находится в штатном состоянии и способна обеспечить пребывание на орбите двух экипажей космонавтов", - говорится в заявлении управления.