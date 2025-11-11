Станкович покинул пост главного тренера "Спартака"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Серб Деян Станкович покинул должность главного тренера московского "Спартака" по обоюдному согласию сторон, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
«
"На данный момент "красно-белые" на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию", - говорится в сообщении.
Станкович 19 сентября был на месяц отстранен от всех соревнований под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Перед этим тренер был удален за нецензурную брань в адрес главного арбитра в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" (2:2).
Станковичу 47 лет, он возглавил "Спартак" в мае 2024 года и привел команду к четвертому месту РПЛ в прошлом сезоне. Бывший полузащитник итальянских "Лацио" и "Интера" завершил карьеру игрока в 2013 году, после чего тренировал сербскую "Црвену Звезду", с которой трижды стал чемпионом страны и дважды обладателем национального Кубка, итальянскую "Сампдорию" и "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии.