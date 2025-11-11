https://ria.ru/20251111/stankovich-2054160836.html
"Надо терпеть": Семин дал совет Станковичу
"Надо терпеть": Семин дал совет Станковичу - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Надо терпеть": Семин дал совет Станковичу
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" серб Деян Станкович должен работать над своим психологическим состоянием, терпеть и выправлять ситуацию в РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T12:47:00+03:00
2025-11-11T12:47:00+03:00
2025-11-11T13:23:00+03:00
футбол
юрий семин
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046642143_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_3d9f7d970a9064521bba81b21cef0fcc.jpg
/20251111/alaev-2054121014.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046642143_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b6ecc9d6e820bcf3b16768bbe8c5088a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий семин, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Юрий Семин, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Надо терпеть": Семин дал совет Станковичу
Семин призвал Станковича терпеть и выправлять ситуацию в "Спартаке"
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" серб Деян Станкович должен работать над своим психологическим состоянием, терпеть и выправлять ситуацию в команде, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
Станкович 6 ноября после победы "Спартака" над "Локомотивом" (3:1) в первом четвертьфинальном матче Кубка России попросил журналистов не задавать ему вопросов и заявил о том, что очень устал от происходящего и хочет домой к жене и дочке.
«
"Станковичу надо терпеть и выправлять ситуацию. Психологическое состояние - это тоже работа тренера. Такие ситуации бывают, когда место команды в турнирной таблице не соответствует ожиданиям. "Спартак" - команда, которая должна бороться за чемпионское звание и периодически выигрывать. С такими возможностями, с такими болельщиками. У них очень хороший состав. Спросите у Романцева, какая задача стояла перед "Спартаком" в начале каждого сезона. Только первое место", - сказал Семин.
По результатам 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.