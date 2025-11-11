Рейтинг@Mail.ru
"Надо терпеть": Семин дал совет Станковичу
Футбол
 
12:47 11.11.2025 (обновлено: 13:23 11.11.2025)
"Надо терпеть": Семин дал совет Станковичу
"Надо терпеть": Семин дал совет Станковичу
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" серб Деян Станкович должен работать над своим психологическим состоянием, терпеть и выправлять ситуацию в команде
юрий семин, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Юрий Семин, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Надо терпеть": Семин дал совет Станковичу

Семин призвал Станковича терпеть и выправлять ситуацию в "Спартаке"

Деян Станкович
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Соцсети ФК "Спартак"
Деян Станкович. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" серб Деян Станкович должен работать над своим психологическим состоянием, терпеть и выправлять ситуацию в команде, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
Станкович 6 ноября после победы "Спартака" над "Локомотивом" (3:1) в первом четвертьфинальном матче Кубка России попросил журналистов не задавать ему вопросов и заявил о том, что очень устал от происходящего и хочет домой к жене и дочке.
«
"Станковичу надо терпеть и выправлять ситуацию. Психологическое состояние - это тоже работа тренера. Такие ситуации бывают, когда место команды в турнирной таблице не соответствует ожиданиям. "Спартак" - команда, которая должна бороться за чемпионское звание и периодически выигрывать. С такими возможностями, с такими болельщиками. У них очень хороший состав. Спросите у Романцева, какая задача стояла перед "Спартаком" в начале каждого сезона. Только первое место", - сказал Семин.
По результатам 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Футбол Юрий Семин Спартак Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
