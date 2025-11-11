"Надо терпеть": Семин дал совет Станковичу

«

"Станковичу надо терпеть и выправлять ситуацию. Психологическое состояние - это тоже работа тренера. Такие ситуации бывают, когда место команды в турнирной таблице не соответствует ожиданиям. "Спартак" - команда, которая должна бороться за чемпионское звание и периодически выигрывать. С такими возможностями, с такими болельщиками. У них очень хороший состав. Спросите у Романцева, какая задача стояла перед "Спартаком" в начале каждого сезона. Только первое место", - сказал Семин.