МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Соотношение сил между армией России и ВСУ сейчас складывается почти на 99% в пользу России, заявил в интервью РИА Новости бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

"Термин - соотношение сил... по сути, он означает, у кого что есть с каждой стороны. С самого начала специальной военной операции соотношение сил было основательно не в пользу Украины", - сказал Уилкерсон.