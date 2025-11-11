В США оценили соотношение сил между армией России и ВСУ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Соотношение сил между армией России и ВСУ сейчас складывается почти на 99% в пользу России, заявил в интервью РИА Новости бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Термин - соотношение сил... по сути, он означает, у кого что есть с каждой стороны. С самого начала специальной военной операции соотношение сил было основательно не в пользу Украины", - сказал Уилкерсон.
Теперь же, по его мнению, "соотношение почти на 99% не в пользу Украины, а это значит, больше людей, больше артиллерии, больше беспилотников, больше огневой мощи, больше ракет и так далее".
Он также указал на то, что в России значительно больше населения, чем на Украине.
"У России огромное, огромное преимущество, которое невозможно преодолеть даже при серьезной помощи НАТО, если только НАТО не вложит в войну всю свою мощь, и тогда у нас будет совершенно другая ситуация с огромным ядерным потенциалом. Но пока соотношение сил складывается так радикально не в пользу Украины, она не сможет победить", - подчеркнул Уилкерсон.
