США разрешат Сирии возобновить работу посольства в Вашингтоне
05:01 11.11.2025
США разрешат Сирии возобновить работу посольства в Вашингтоне
сирия, вашингтон (штат), сша
В мире, Сирия, Вашингтон (штат), США

США разрешат Сирии возобновить работу посольства в Вашингтоне

© AP Photo / Hassan AmmarФлаг Сирии на улице Дамаска
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. США разрешат Сирии возобновить работу посольства в Вашингтоне для координации в экономике, безопасности и борьбы с терроризмом, заявил высокопоставленный чиновник американской администрации, , заявление приводит телеканал NBC News.
"Соединенные Штаты разрешат Сирии возобновить работу своего посольства в Вашингтоне для дальнейшей координации в области борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности и экономики", - говорится в заявлении представителя администрации.
Президент США Дональд Трамп и президент Сирии на переходный период Ахмед Ахмед Аш-Шараа во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 10 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
США объявили о смягчении санкций в отношении Сирии
В мире
 
 
