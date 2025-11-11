Рейтинг@Mail.ru
В США около 200 южнокорейских рабочих готовятся подать в суд на ICE
02:17 11.11.2025 (обновлено: 02:32 11.11.2025)
В США около 200 южнокорейских рабочих готовятся подать в суд на ICE
В США около 200 южнокорейских рабочих готовятся подать в суд на ICE
В США около 200 южнокорейских рабочих готовятся подать в суд на ICE

Американские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Около 200 южнокорейских рабочих, задержанных в сентябре на заводе Hyundai в штате Джорджия, готовятся подать в суд на иммиграционную службу США (ICE), сообщает телеканал ABC.
Телеканал пообщался с одним из задержанных рабочих по фамилии Ким, который рассказал, что он и его коллеги после помещения в центр временного содержания находились в состоянии полной паники в антисанитарных условиях, а также содержались в боксах по 60-80 человек. При этом никто не сообщил рабочим, что происходит, и не объяснял их права в этой ситуации.
"Ким - один из почти 200 задержанных, которые сейчас готовятся подать в суд на ICE, обвиняя их в незаконной деятельности полиции, расовом профилировании, нарушениях прав человека, чрезмерном применении силы и незаконном задержании", - говорится в сообщении телеканала.
По словам собеседника ABC, после случившегося он не может представить, чтобы кто-либо из южнокорейских рабочих добровольно вернулся на работу в США.
В ходе рейда американских властей на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия 4 сентября были задержаны не менее 475 человек. После переговоров Сеула и Вашингтона неделю спустя 316 южнокорейских рабочих, оказавшихся в числе задержанных, вернулись на родину на чартерном самолете, отправленном за ними властями Южной Кореи. Переговоры вели высокопоставленные дипломаты, в том числе глава МИД Южной Кореи Чо Хён, а руководители Hyundai и LG отправились в штат Джорджия, чтобы разобраться с последствиями инцидента.
Большинство работников имели краткосрочные деловые или 90-дневные туристические визы. Как заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, при создании и запуске производственных мощностей в США южнокорейским компаниям нужны инженеры, которые установят оборудование. И им требуется не долгосрочная виза или трудоустройство, а краткосрочное пребывание. В США таких специалистов нет, поэтому Южная Корея просила разрешить своим работникам временное пребывание.
Президент также отмечал, что в случае невозможности таких поездок южнокорейские компании начнут сомневаться, стоит ли создавать заводы в США. И это может оказать очень серьезное влияние на будущие прямые инвестиции.
