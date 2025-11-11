В США около 200 южнокорейских рабочих готовятся подать в суд на ICE

Телеканал пообщался с одним из задержанных рабочих по фамилии Ким, который рассказал, что он и его коллеги после помещения в центр временного содержания находились в состоянии полной паники в антисанитарных условиях, а также содержались в боксах по 60-80 человек. При этом никто не сообщил рабочим, что происходит, и не объяснял их права в этой ситуации.