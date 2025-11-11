https://ria.ru/20251111/ssha-2054057533.html
США поддержали достижение соглашения между Израилем и Сирией
США поддержали достижение соглашения между Израилем и Сирией - РИА Новости, 11.11.2025
США поддержали достижение соглашения между Израилем и Сирией
Вашингтон поддержал достижение соглашения по безопасности между Израилем и Сирией ради региональной безопасности, говорится в заявлении МИД САР. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T00:56:00+03:00
2025-11-11T00:56:00+03:00
2025-11-11T00:56:00+03:00
в мире
израиль
сирия
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b1a3fc1574f4badb1d63ab10ef22e0d1.jpg
https://ria.ru/20251111/izrail-2054056718.html
израиль
сирия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b3d90f81f96ef9659ee740dd004f938.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сирия, вашингтон (штат)
В мире, Израиль, Сирия, Вашингтон (штат)
США поддержали достижение соглашения между Израилем и Сирией
МИД Сирии: США поддержали соглашение с Израилем ради региональной безопасности