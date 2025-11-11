Рейтинг@Mail.ru
США поддержали достижение соглашения между Израилем и Сирией
00:56 11.11.2025
США поддержали достижение соглашения между Израилем и Сирией
США поддержали достижение соглашения между Израилем и Сирией - РИА Новости, 11.11.2025
США поддержали достижение соглашения между Израилем и Сирией
Вашингтон поддержал достижение соглашения по безопасности между Израилем и Сирией ради региональной безопасности, говорится в заявлении МИД САР. РИА Новости, 11.11.2025
в мире
израиль
сирия
вашингтон (штат)
израиль
сирия
вашингтон (штат)
в мире, израиль, сирия, вашингтон (штат)
В мире, Израиль, Сирия, Вашингтон (штат)
США поддержали достижение соглашения между Израилем и Сирией

МИД Сирии: США поддержали соглашение с Израилем ради региональной безопасности

Вид на Дамаск, Сирия
БЕЙРУТ, 11 ноя - РИА Новости. Вашингтон поддержал достижение соглашения по безопасности между Израилем и Сирией ради региональной безопасности, говорится в заявлении МИД САР.
"Американская сторона подтвердила свою поддержку достижению соглашения (Сирии - ред.) с Израилем с целью укрепления региональной безопасности", - сообщается в заявлении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Израиль участвует в процессе по созданию успешной Сирии, заявил Трамп
00:37
 
