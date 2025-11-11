https://ria.ru/20251111/ssha-2054055972.html
США ведут со Швейцарией переговоры о пошлинах, заявил Трамп
США ведут со Швейцарией переговоры о пошлинах, заявил Трамп - РИА Новости, 11.11.2025
США ведут со Швейцарией переговоры о пошлинах, заявил Трамп
США ведут переговоры со Швейцарией о соглашении, которое позволит частично снизить действующие импортные пошлины, заявил президент Соединенных Штатов Дональд... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T00:25:00+03:00
2025-11-11T00:25:00+03:00
2025-11-11T00:25:00+03:00
в мире
швейцария
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801085_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_4c46c4344ad8b3a0fd015fb11a919777.jpg
https://ria.ru/20250801/shvejtsarija-2032745029.html
швейцария
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801085_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20b2f9fc845c01223447eac1559ad236.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, сша, дональд трамп
В мире, Швейцария, США, Дональд Трамп
США ведут со Швейцарией переговоры о пошлинах, заявил Трамп
Трамп заявил, что США ведут переговоры с Швейцарией о снижении пошлин