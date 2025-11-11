Рейтинг@Mail.ru
США ведут со Швейцарией переговоры о пошлинах, заявил Трамп - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/ssha-2054055972.html
США ведут со Швейцарией переговоры о пошлинах, заявил Трамп
США ведут со Швейцарией переговоры о пошлинах, заявил Трамп - РИА Новости, 11.11.2025
США ведут со Швейцарией переговоры о пошлинах, заявил Трамп
США ведут переговоры со Швейцарией о соглашении, которое позволит частично снизить действующие импортные пошлины, заявил президент Соединенных Штатов Дональд... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T00:25:00+03:00
2025-11-11T00:25:00+03:00
в мире
швейцария
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801085_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_4c46c4344ad8b3a0fd015fb11a919777.jpg
https://ria.ru/20250801/shvejtsarija-2032745029.html
швейцария
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801085_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20b2f9fc845c01223447eac1559ad236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, сша, дональд трамп
В мире, Швейцария, США, Дональд Трамп
США ведут со Швейцарией переговоры о пошлинах, заявил Трамп

Трамп заявил, что США ведут переговоры с Швейцарией о снижении пошлин

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. США ведут переговоры со Швейцарией о соглашении, которое позволит частично снизить действующие импортные пошлины, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Мы работаем над соглашением, чтобы немного понизить пошлины. Мы хотим, чтобы Швейцария оставалась успешной", - сказал Трамп.
Швейцарский флаг - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Швейцария не смогла договориться с США по пошлинам
1 августа, 03:05
 
В миреШвейцарияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала