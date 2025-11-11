https://ria.ru/20251111/ssha-2054055098.html
Вице-президент США привел к присяге нового посла в Индии
Вице-президент США привел к присяге нового посла в Индии
Вице-президент США привел к присяге нового посла в Индии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в присутствии американского лидера Дональда Трампа привел к присяге нового посла США в Индии и спецпосланника по Южной и... РИА Новости, 11.11.2025
Вице-президент США привел к присяге нового посла в Индии
Вэнс в присутствии Трампа привел к присяге нового посла США в Индии Серджио Гора