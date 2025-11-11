Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США привел к присяге нового посла в Индии - РИА Новости, 11.11.2025
00:12 11.11.2025 (обновлено: 00:38 11.11.2025)
Вице-президент США привел к присяге нового посла в Индии
Вице-президент США привел к присяге нового посла в Индии - РИА Новости, 11.11.2025
Вице-президент США привел к присяге нового посла в Индии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в присутствии американского лидера Дональда Трампа привел к присяге нового посла США в Индии и спецпосланника по Южной и... РИА Новости, 11.11.2025
2025
Вице-президент США привел к присяге нового посла в Индии

Вэнс в присутствии Трампа привел к присяге нового посла США в Индии Серджио Гора

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в присутствии американского лидера Дональда Трампа привел к присяге нового посла США в Индии и спецпосланника по Южной и Центральной Азии Серджио Гора, передает корреспондент РИА Новости.
Серджио Гор (имя при рождении Сергей Гороховский) родился в Ташкенте, затем проживал на Мальте и впоследствии эмигрировал с семьей в США.
С января по октябрь он возглавлял управление кадров Белого дома.
